  Tuning World Bodensee 2019: Neuerungen zur Tuningmesse  - 

Die Tuning World Bodensee kommt im Jahr 2019 mit allerlei Neuerungen und Verbesserungen daher. Die 17. Auflage des internationalen Messe-Events für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene findet vom 3. bis 5. Mai nicht nur mit neuer Tagefolge statt – sie hat auch noch mehr Leistung unter der Haube. „Nach dem Motto ‚The best show ever‘ haben wir die Tuning World Bodensee in diesem Jahr um drei große neue Bereiche erweitert“, berichtet Messechef Klaus Wellmann. Erstmals auf einer Automobil-Messe in Deutschland wird es ein eSports-Event geben, das den virtuellen Rennsport hautnah auf die Veranstaltung bringt. Die aktuellen Trends der Tuning-Szene und Fahrzeuge der Extraklasse zeigt die neue Style Mile. Ein Treffen der Superlative verspricht der Polo-Dome, der als weltweit größtes Indoor-Polotreffen Anziehungspunkt für die Fans der veredelten VW-Baureihe ist.

TWB 2018: 1.300 Tuning-Boliden zu sehen

Etwa 1300 Autos, so viele wie noch nie und rund 200 Aussteller bringen drei Tage lang das Benzin im Blut der Besucher zum Brodeln. „Die 17. Auflage der Tuning World Bodensee wird ein echtes Erlebnis“, freut sich Projektleiter Dirk Kreidenweiß. „Die einzigartige Kombination aus neuen Bereichen und Themen mit den beliebten Besuchermagneten aus den letzten Jahren wie dem European Tuning Showdown, der Wahl zur Miss Tuning sowie der Performance und Show Area mit zahlreichen Programmpunkten macht das Messe-Event 2019 zu einem absoluten MUSS im Terminkalender.“ Weitere neue Themen 2019 sind der „The Fast and the Furious Walk of Fame“, auf dem sechs Nachbauten aus der beliebten Filmreihe zu sehen sind und der Tuning World Award, der die Top 100 Veredelungen unter den Club und Private Cars prämiert. Ebenfalls wieder aufgerollt wird die After Show Party direkt auf dem Messegelände. Alte Bekannte auf der Automobil-Messe sind die Promis der Tuning-Szene: Für die TV-Stars Sidney Hoffmann und JP Kraemer ist das Lifestyle-Event ebenso ein Pflichttermin wie für Dubai Tuner Franz Simon und die amtierende Miss Tuning 2018 Laura. Ein Promi unter den Tuning-Cars ist der letztjährige ETS-Gewinner, der Dodge Charger „RTR“ vom schwedischen Tuner Johann Eriksson, der im Foyer West zu sehen sein wird.

Wen es bei all den automobilen Schönheiten selbst hinters Steuer zieht, der kann sich in der Skoda Fun Area im Freigelände Ost beim Race of Champions in verschiedenen Disziplinen duellieren.

Tuning Trends im Blick: Style Mile zeigt Europas Top-Fahrzeuge

Was in Paris die Champs Élysée, ist auf der Tuning World Bodensee die Style Mile – hier werden die aktuellen Trends gezeigt und in Halle B4 zelebriert: Während sich die perfekte Rad-/Reifen- und Fahrwerksabstimmung in Stilrichtungen wie Camber, Stance und Fitment manifestiert und bei zahlreichen der mehr als 100 Autos zu sehen sein wird, sind auch Breitbauten und Performance Cars ein Must Have in der Tuning Szene. Ebenfalls an Bord der Style Mile sind angesagte Lifestyle-Marken wie Sourkrauts, Low Madness oder GroundNation, die mit ihrer Mode und den jeweiligen Tuning-Stilrichtungen ganze Tuning-Brands bilden. Platz in der neuen Halle finden auch die Crews und Cliquen, die sich um diese Tuning Brands gruppieren und den Lifestyle der Marke und des Tuning-Trends im Social Media und auch auf Events weitertragen.

eSports Circuit – Virtuelle Rennen sorgen für Adreanalin

Fullspeed, spannende Startmanöver und heiße Duelle – und das alles direkt auf der Tuning World Bodensee. Der neue RaceRoom eSports Circuit in Halle B5 macht es möglich. Drei Tage lang batteln sich Neulinge und Gamer in virtuellen Rennen. Gemeinsam mit RaceRoom werden vom 3. bis 5. Mai, die Finalläufe von drei Meisterschafts-Serien ausgetragen. Ein Höhepunkt ist dabei das Finale der ADAC GT Masters eSports Championship am Tuning-Sonntag, bei dem die besten Fahrer aus der Qualifikation in Zweierteams auf 24 Simulatoren mit Leinwand und Live-Kommentar gegeneinander antreten. Die Rennen werden auch online gestreamt. Neugierige und Adrenalin begeisterte Besucher können sich direkt vor Ort ans Steuer setzen und das eSports-Erlebnis selbst ausprobieren.

Polo Dome stellt den VW-Liebling ins Rampenlicht

Gemeinsam mit den polo.friends.germany stellt die Tuning World Bodensee 2019 das weltweit größte Indoor-Polotreffen auf die Beine. Egal ob Show & Shine, Ratte, Trailer Queen, Straßen- oder Viertelmeile Renner, aufgemotzter Daily, modifizierter Oldtimer, Bergcup oder Slalom – die gesamte Vielfalt der Polowelt entfaltet sich in der kompletten Halle A7.

Hier liegt Power auf der Lauer: Der European Tuning Showdown

Wenn sich 48 herausragende Showcars aus insgesamt 15 Ländern ein ultimatives Battle liefern, dann ist es wieder soweit: Einer der härtesten und renommiertesten „Show & Shine“-Wettbewerbe Europas findet wieder in Friedrichshafen statt, der European Tuning Showdown. Um den Pokal zu gewinnen, müssen die Elite-Tuner über mehrere Runden ihr Konzept, die Qualität, Kreativität und vor allem auch die handwerkliche Perfektion bis ins kleinste Detail vor einer Fachjury unter Beweis stellen. Während den spannenden Kopf-an-Kopf-Duellen, heizt DJ Shorty dem Publikum und den Teilnehmern musikalisch ein.

Action und Unterhaltung in der Performance und der Show Area

Gleich zwei Hotspots verspricht die Tuning World Bodensee denen, die auf der Suche nach Action und Unterhaltung sind: Während in der Performance Area im Freigelände West beim Burnout Roulette tolle Preise abgeräumt werden können, springen die Motorradfahrer bei der FMX-Show dank Rampe in ungeahnte Höhen. In der Show Area im Foyer Ost geht es nicht weniger spannend zu: Europas beste Lowrider treten bei der Lowrider Show gegeneinander an. US-Straßenkreuzer und Eurocars battlen bei ihrer Show um die Gunst des Publikums. 60 Sekunden hat jeder Lowrider Pilot Zeit mit Bunny Jump oder Flip Over die Massen zu begeistern. Auch die beliebten Walks der zwölf Miss Tuning Kandidatinnen sowie zahlreiche Autogrammstunden finden in der Show Area statt.

Denn nur eine kann Miss Tuning 2019 werden

Blitzlichtgewitter, Autogrammstunden und ein eigener Kalender – all das erwartet die neue Miss Tuning 2019. Doch damit ist nicht genug: Die Gewinnerin kommt auch unter die Haube. Solange sie in der Amtszeit ist, begleitet sie der getunte Nissan Micra als treuer Partner. Die aktuelle Titelträgerin Laura Fietzeck aus Saarlouis freut sich gemeinsam mit einer prominenten Jury die neuen Kandidatinnen bei herausfordernden Challenges kennenzulernen und am Messesonntag ihre Nachfolgerin zu krönen. Aus über 300 eingegangenen Bewerbungen werden zwölf Finalistinnen ausgewählt, für die sich nur noch eine Frage stellt: Wer kann den Titel „Miss Tuning 2019“ mit nach Hause nehmen?

Driften am Limit: Speed Drift Germany

Bei einem sind sich auf dem Static Display der Messe Friedrichshafen wohl alle einig: Wirklich gute Fahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe. Denn hier werden spektakuläre Shows beim Speed Drift Germany präsentiert. Dabei ist Fahrzeugbeherrschung auf höchstem Niveau gefragt. Vor voll besetzen Publikumstribünen zeigen Europas beste Drifter ihr Können. Für Fanboys und -girls steht das Fahrerlager offen, um spannende Benzingespräche zu führen und sich Autogramme zu holen.

Hubraumstarke PS-Sonderschauen

Die Filme gehören zum absoluten Kult und die getunten Autos, insbesondere aus den ersten Teilen der Reihe, haben den Style einer ganzen Tuninggeneration geprägt. Höchste Zeit also, diesen Stilikonen eine Plattform im Scheinwerferlicht zu schaffen – beim The Fast and the Furious Walk of Fame. Auf der Tuning World Bodensee werden sechs der besten Film-Nachbauten aus ganz Europa zu sehen sein und das The Fast and the Furious Feeling erlebbar machen. „Klein aber OHO“, auf kaum ein Auto trifft das Sprichwort besser zu, als auf den Mini Cooper – die Sonderschau der Auto Bild Sportscars in Halle B1 zeigt einige der hochwertig getunten und PS-stärksten Flitzer Deutschlands. Mit ihrem großvolumigen Hubraum, kernigem BigBlock-Sound und einer ganz besonderen Formensprache verzaubern seit Jahrzehnten US-Boliden so manchen Autofan. In der US-Car-Sonderschau in Halle B3 werden zahlreiche Fahrzeuge im American-Style in Szene gesetzt.

Win Win Win – Awards und Wettbewerbe

In diesem Jahr startet für die Club und Private Car Area erstmalig der Tuning World Award. Bei diesem Wettbewerb prämiert eine fachkundige Jury rund um die anerkannte Szenekennerin Monika Martinek die TOP 100 Tuning-Fahrzeuge aller Marken der Club und Private Car Area der Tuning World Bodensee 2019. Hier kommt es auf ein stimmiges Gesamtkonzept, Kreativität und natürlich eine perfekte Umsetzung der Ideen an. Bei rund 600 angemeldeten Fahrzeugen wird das für die Jury keine leichte Entscheidung. Ebenfalls schwer wird die Entscheidung bei der Prämierung der besten Clubstände fallen. Auf 156 Clubständen haben die teilnehmenden Clubs die Gelegenheit sich und ihre Autos zu präsentieren. Die schönsten Standbauten werden prämiert und mit Clubpreisen belohnt.

VIP-Parking: Parken in der Hall of Fame

Dabei sein ist alles? Nicht, wenn man auch mittendrin sein kann. Mit dem VIP-Parking-Ticket können Tuning-Fans ihre Prachtexemplare auf dem Messegelände zur Schau stellen. Im Online-Vorverkauf auf der Website kann für 49 Euro ein Parkplatz in der Messehalle A2 reserviert werden. Im Preis inbegriffen ist der Eintritt für den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin samt Begleitperson.

Abgefahren abgehen: Die After Show Party

Wer denkt nach Messeschluss um 18 Uhr sei Ende auf dem Gelände, ist auf dem Holzweg: Am Samstag, dem 4. Mai 2019, heizen DJ Shorty und DJ Lucky ab 21 Uhr das Foyer Ost nochmal richtig ein und es wird getanzt bis der Schweiß von der Decke tropft. Karten sind sowohl im Vorverkauf über die Homepage als auch direkt an der Abendkasse erhältlich.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Das internationale Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene findet von Donnerstag, 3. Mai bis Sonntag, 5. Mai 2019 statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kostenfreies Parken auf den offiziellen Messeparkplätzen. Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 12 Euro an der Tageskasse 15 Euro.

