Wenn man das Abenteuer einer Rallye in einer wilden und rebellischen Natur liebt, umgeben von üppigen Wäldern und majestätischen Bergen, begleitet vom sanften Rauschen des Meeres, dann dürfte die kommende Meteora Rallye durch die atemberaubenden Regionen Griechenlands genau die richtige Veranstaltung sein. Die Rallye findet in diesem Jahr vom 8. bis 15. Oktober statt und es gibt noch einige wenige verfügbare Plätze. Wer also in die faszinierende Welt der engen und traumhaften Kurven eintauchen und die unvergleichliche Schönheit der griechischen Landschaft entdecken möchte, ist bei der Oldtimer Meteora Rallye durch Griechenland vom 8. bis 15. Oktober goldrichtig.

Jean-Claude Morellet und sein Beitrag zur Rallyeszene

Jean-Claude Morellet, auch unter dem Namen Fenouil bekannt, ist eine hoch angesehene Persönlichkeit in Frankreich. Seit den späten 1970er Jahren ist er eng mit der französischen Rallyeszene verbunden und hat eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Neben seinen Erfolgen als Rallyefahrer in den 1980er- und 1990er-Jahren, sowohl auf Motorrädern als auch in Autos, hat er sich einen Namen als Rallye-Organisator gemacht und war unter anderem für die Organisation der berühmten Paris-Dakar-Rallye tätig.

Luxus und Romantik bei Morellets Rallyes

Seit mehr als 20 Jahren widmet sich Jean-Claude Morellet gemeinsam mit seiner Frau Puce der Organisation internationaler Oldtimer-Rallyes. Diese Veranstaltungen ziehen Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Frankreich an und haben sich als herausragende Events etabliert, wenn es um die Leidenschaft für klassische Fahrzeuge geht. Mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise schafft es Morellet, ein unvergessliches Rallyeerlebnis zu bieten und die Teilnehmer mit einem hervorragenden Veranstaltungsservice zu verwöhnen.

Über die Meteora Rallye

Die Meteora Rallye ist eine jährlich stattfindende Oldtimer-Rallye, die sich durch die faszinierenden Landschaften Griechenlands schlängelt. Mit ihren engen Kurven, malerischen Dörfern und atemberaubenden Ausblicken auf Wälder, Berge und das Meer ist die Rallye ein wahres Highlight für Liebhaber klassischer Autos.