  Carly-Diagnose für VW, Audi, Seat & Skoda  - 

Carly für VAG ist die mitunter stärkste DIY-Diagnose-Lösung für VW, Audi, Seat oder Skoda. Dank kabellosem OBD-Adapter und der Carly-App können selbst Laien in die Fahrzeugelektronik ihres Autos hineinschauen und nicht nur verschiedenste Parameter auslesen, sondern auch Service-Intervalle zurücksetzen oder fahrzeugspezifische Kodierungen vornehmen. So lässt sich durch Carly bares Geld sparen.

Mehr dazu: Carly für VW / VAG: Erfahrungen und Gutscheincode

Onboard-Diagnose mit Carly

Das in Taufkirchen ansässige Unternehmen Carly Solutions GmbH & Co. KG hat sich als Anbieter des Carly-Adapters in der Auto- und Tuningszene einen Namen gemacht. Carly gilt als die günstigste Diagnose-Lösung überhaupt. Mit Hilfe eines kabellosen OBD-Adapters und der Carly-App haben sogar Laien die Möglichkeit, in die moderne Fahrzeugelektronik ihres Autos hineinzuschauen. So kann der Benutzer zusätzlich zur Tiefen-Diagnose eine oberflächliche Schnell-Diagnose oder eine Prüfung der Fahrbereitschaft vornehmen. Mit Hilfe von OBD-Parametern ist Carly sogar in der Lage, Live-Werte des Motorsteuergeräts anzuzeigen und damit die Fehlersuche zu erleichtern. Der fahrzeugspezifische Carly-Adapter und die fahrzeugspezifische Carly-App sind daher als besonders günstige und bedienfreundliche Hard- und Software für die Onboard-Diagnose neuerer Fahrzeuge anzusehen. Carly ist dabei in der Lage, Fehler aus allen verbauten Steuergeräten auszulesen und anzuzeigen. Fehlercodes und Einträge im Fehlerspeicher des jeweiligen PKW-Modells können via Carly-App natürlich auch gelöscht werden.

Service-Intervalle zurücksetzen mit Carly

Neben dem Auslesen des Fehlerspeichers erlaubt Carly für VW, Audi, Seat und Skoda aber auch das Zurücksetzen von Service-Intervallen. Mit Hilfe der Lite-Version kann man bereits vor dem Kauf der Pro-Version checken, welche Funktionalitäten die Carly-App für das individuelle VW-Modell bietet. Mit der Voll- bzw. Pro-Version der Carly-App erhält der Nutzer eine unlimitierte Lizenz für das Auslesen von Service-Daten und das Zurücksetzen von Service-Intervallen. Hobby-Schrauber, die beispielsweise den Öl- oder Bremsflüssigkeitswechsel selbst vornehmen, können daher auf Carly zurückgreifen und die im Bordcomputer angezeigten Service-Intervalle mit Hilfe von Carly selbstständig auf den neuesten Stand bringen.

VW-Kodierungen mit Carly

Carly-Adapter für VW und Carly-App für VW erlauben aber auch fahrzeugspezifische Kodierungen – etwa Video während der Fahrt. Ab Werk ist es meist nicht möglich, Videos mit Hilfe des im Auto verbauten Entertainment-Systems abzuspielen, da das Ansehen von Videos in aller Regel nur bis zu einer gefahrenen Geschwindigkeit von drei Kilometern pro Stunde möglich ist. Dank Carly kann das Limit für „Video in Motion“ bei den meisten VW-Modellen außer Kraft gesetzt werden. Die Vollversion der Carly-App enthält eine unlimitierte Nutzung dieser Funktion. Abgesehen von der VW-Video-Freischaltung während der Fahrt erlaubt die Carly App auch, die elektrische Feststellbremse / Handbremse moderner PKWs in den Wartungsmodus zu versetzen. So sind Hobby-Schrauber auch bei modernen Fahrzeugen in der Lage, Wartungen und Instandsetzungen an der Bremsanlage neuerer VW-Modelle vorzunehmen. Carly erweitert das Angebot an Kodierfunktionen für VW- und VAG-Fahrzeuge regelmäßig.