Der Hyundai i30 N entwickelte sich schon in der letztjährigen Sommer-Saison zum absoluten Shooting-Star der Tuning-Community – und die Popularität des kompakten Hot Hatches steigt weiterhin stetig: Wo anders bekommt man schon einen üppig ausgestatteten 275-PS-Renner für nur gut 34.000 Euro? Die auf technisch und optisch innovative Leichtmetallfelgen-Kreationen spezialisierte Crew von YIDO Performance hat ihr aktuelles YP3-Rad ab sofort auch in für den i30 N perfekt passender Größe im Programm!

YIDO Performance: YP3-Räder für Hyundai i30 N

So trägt etwa der hier abgebildete „N“ die YP3 in den Dimensionen 8,5×19 Zoll ET45, Lochkreis 5×114,3. Damit steht die von geschwungenen Y-Speichen samt filigraner Verbindungsstege geprägte YP3 perfekt in den i30 N-Radhäusern. Gewählt wurde in diesem Fall das dunkel spiegelnde Finish „Gloss Black Tint“, welches einen gleichermaßen sportlichen wie edlen Kontrast zum seidenmatten Karosserie-Wrapping in Satin Pearl Nero bildet.

Alternativ ist die YP3 auch in hellem Silber erhältlich – ein Finish, welches in der gerade beginnenden Tuning-Saison sein großes Revival feiern dürfte. Die gesamte Größen-Bandbreite der YP3 reicht von 8,5×19 Zoll über 9,5×19 und 8,5×20 Zoll bis hin zu 10×20 Zoll – verfügbar jeweils in den Lochkreisen 5×112 und 5×120 sowie in verschiedenen Einpresstiefen.