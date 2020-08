Zeitgleich mit dem Marktstart der neuen ID.-Familie startet Volkswagen mit We Charge einen eigenen Ladedienst. So können Kunden ihr Elektro-Auto künftig an mehr als 150.000 öffentlichen Ladepunkten innerhalb ganz Europas laden. Der Zutritt zum Ladesystem ist mit Hilfe der We Charge-Ladekarte möglich. Zudem haben die Kunden die Wahl zwischen drei individuellen Ladetarifen. Der Ladeservice kann ab Mitte August 2020 gebucht und genutzt werden.

We Charge: VW-Ladeservice mit 150.000 Ladepunkten für E-Autos

„Mit der Zunahme der Elektromobilität auf unseren Straßen wird gerade das öffent­liche Laden immer wichtiger. Mit dem Angebot von We Charge bietet Volkswagen den Kunden die richtige Lösung, um in Deutschland und in Europa zügig und problemlos voranzukommen – elektrisch, umweltfreundlich und vor allem komfor­tabel“, sagt Richard van Tatenhove, Leiter Digital Charging Services von Volkswagen.

Die unterschiedlichen Tarife für We Charge sind entsprechend der jeweiligen Nutzergruppe zugeschnitten. Beim Basis-Tarif We Charge Free fällt zum Beispiel keine Grundgebühr an. Daher eignet sich der Basis-Tarif ideal für die Grundversorgung mit nur einer Ladekarte und alle Nutzer eines E-Autos, die öffentliche Lademöglichkeiten ehr selten nutzen möchten. We Charge Go bietet hingegen günstigere Preise für die einzelnen Ladevorgänge und ist die richtige Wahl für alle, die regelmäßig an öffentlichen Ladepunkten laden. We Charge Plus ist der Tarif für alle Vielfahrer: Sie zahlen z.B. bei IONITY in Deutschland nur 30 Cent pro Kilowattstunde und können das europaweite Schnellladenetzwerk damit zu einem sehr günstigen Preis nutzen.

Digitale Nutzung mit We Connect ID. App

Rund um We Charge gibt es natürlich auch digitale Funktionen, die mit Hilfe der We Connect ID. App genutzt werden können. Mit Hilfe der App können beispielsweise die We Charge-Ladepunkte ausfindig gemacht werden. In naher Zukunft soll sogar möglich sein, lediglich die Ladepunkte angezeigt zu bekommen, an denen Grünstrom zur Verfügung steht. Selbstredend wartet die Lade-App von VW mit intelligenter Routenführung und einer idealen Ladestrategie auf. Insbesondere auf längeren Reisen und Routen soll die App so eine bessere Planung ermöglichen. Und auch Nutzer des ID. Charger Connect / Pro, der smarten Volkswagen Wallboxen für das Laden zuhause, erhalten über We Charge zusätzliche nützliche Online-Dienste wie Ladestatistiken, Zugangsverwaltung oder Remote-Steuerung.

Komplettes Ökosystem für E-Auto-Fahrer

Volkswagen will den Umstieg auf das Elektroauto so attraktiv wie möglich machen. In den nächsten zehn Jahren kommen konzernweit fast 75 neue E-Modelle auf den Markt. Den Anfang macht der kompakte ID.3, der in zahlreichen europäischen Ländern seit heute bestellbar ist. Die Auslieferung des limitierten ID.3 1 beginnt Anfang September.

Passend dazu bietet die Marke ein Komplettpaket für das komfortable und nachhaltige Laden von E-Autos an – alles unter dem Dienst „We Charge“. So gibt es mit dem ID. Charger eine eigene Wallbox für das Laden zuhause. Mit dem zertifizierten Volkswagen Naturstrom® aus regenerativen Quellen kann das Elektroauto emissionsfrei betrieben werden. All diese Dienste und Produkte werden von der Volkswagen Tochter Elli entwickelt, die das Thema Charging innerhalb des Konzerns vorantreibt.

Über IONITY beteiligt sich Volkswagen zudem am Aufbau eines europaweiten Schnellladenetzes (Ladeleistung bis zu 350 kW). Aktuell befinden sich rund 250 IONITY-Ladeparks in 20 Ländern im Betrieb, weitere 50 sind im Bau. Insgesamt sind 400 Ladeparks geplant. Damit entsteht das leistungsfähigste und beste Lade-Netzwerk für E-Autos entlang der Langstreckenkorridore in Europa.