Zum 25. Jubiläum des Polo GTI bringt Volkswagen das Sondermodell Polo GTI Edition 25 auf den Markt. Erstmals trug das Modell im Jahr 1998 die ikonischen Buchstaben GTI. Ein Vierteljahrhundert später präsentiert VW eine limitierte Edition des aktuellen Polo GTI mit beeindruckenden 152 kW (207 PS). Der sportliche Kompaktwagen besticht nicht nur durch seine kraftvolle Leistung, sondern auch durch ein Sportfahrwerk, die Differenzialsperre XDS und eine umfangreiche Serienausstattung. Zudem verfügt das Jubiläumsmodell über spezifische Design-Highlights, die es von den bisherigen Polo-Modellen abheben. Ab dem 1. Juni kann der Polo GTI Edition 25 in Deutschland zu einem Preis ab 35.205 Euro bestellt werden.

VW Polo GTI Edition 25: Preise, Infos und Verfügbarkeit

Sowohl der berühmte „große Bruder“ Golf GTI als auch der Polo haben eine lange Geschichte sportlicher Modelle. Mit dem limitierten Jubiläumsmodell Polo GTI Edition 25, von dem nur 2.500 Exemplare erhältlich sind, feiert VW das 25-jährige Bestehen des Polo GTI. Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen, betont: „Volkswagen hat eine beeindruckende Historie und der Polo gehört zu unseren ikonischen Modellen. Die GTI-Fans sind für uns von großer Bedeutung. Mit diesem Jubiläumsmodell feiern wir gemeinsam 25 Jahre Leistung, Fahrspaß, Performance und Sportlichkeit in der Polo-Klasse.“

Performance und Fahrverhalten des VW Polo GTI Edition 25

Der Polo GTI Edition 25 verfügt über einen kraftvollen Zweiliter-TSI-Motor, der eine Leistung von 152 kW (207 PS) und ein Drehmoment von 320 Nm bietet. Mit dieser Power beschleunigt der frontgetriebene Polo GTI Edition 25 in nur 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Fahrzeug ist außerdem serienmäßig mit einem speziell abgestimmten Sportfahrwerk ausgestattet, das die Karosserie um 15 Millimeter absenkt. In Kombination mit der elektronischen Differentialsperre XDS sorgt dies für das charakteristische GTI-Fahrerlebnis mit hoher Fahrdynamik, verbesserter Traktion und präzisem Fahrverhalten.

Exklusive Ausstattung zum Polo-Jubiläum

Das neue Sondermodell des Polo GTI Edition 25 betont seine herausragende Stellung auch optisch. Charakteristische GTI-Merkmale wie rot lackierte Bremssättel und Zierleisten, ein Kühlergrill im Wabendesign und verchromte Abgasendrohre verleihen ihm einen markanten Look.

Darüber hinaus überzeugt der Polo GTI Edition 25 mit exklusiven Ausstattungsmerkmalen: Die 18-Zoll-Leichtmetallräder „Adelaide“ in Schwarz (Black Glossy), ein schwarzes Dach und schwarze Außenspiegel unterstreichen sein sportliches Erscheinungsbild. Im Innenraum gehören TOP-Sportsitze mit perforiertem schwarz-rotem Leder und eingesticktem „GTI“-Logo sowie schwarz glänzende Dekoreinlagen mit rotem „GTI“-Schriftzug zur Serienausstattung. Die limitierte Auflage wird durch die Einstiegsleisten mit dem „One of 2500“-Logo gekennzeichnet. Neben den GTI-Farben Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic, Rauchgrau Metallic und Deep Black Perleffekt ist der Polo GTI Edition 25 auch in Ascot Grau erhältlich.

Innovative Technologien auch an Bord

Der Polo GTI Edition 25 verfügt serienmäßig über IQ.LIGHT – LED-Matrixscheinwerfer mit dynamischem Fernlichtassistenten und LED-Tagfahrlicht, die eine gleichmäßige Ausleuchtung der Straße gewährleisten.

Das Sondermodell ist außerdem mit einem Multifunktions-Sportlenkrad aus Leder mit Schaltwippen und dem „25“-Logo sowie einer Vielzahl von Assistenzsystemen aus höheren Fahrzeugklassen ausgestattet. Mit dem optionalen Travel Assist, der im Assistenzpaket „IQ.DRIVE“ enthalten ist, kann teilautomatisiertes Fahren ermöglicht werden. Das System kann das Lenken, Bremsen und Beschleunigen des Polo GTI Edition 25 von 0 km/h bis zur Regelgrenze des Travel Assist (210 km/h) übernehmen. Für die Längsführung greift der Travel Assist auf bewährte Systeme wie die automatische Distanzkontrolle ACC zurück, während die Querführung durch den serienmäßigen Spurhalteassistenten Lane Assist unterstützt wird.

Auch interessant: Tuning Teile und Felgen für VW Polo günstig kaufen

Die Instrumente und das Infotainmentsystem des neuen Sondermodells sind so angeordnet, dass sie in allen Fahrsituationen optimal sichtbar und bedienbar sind. Um eine moderne Konnektivität zu gewährleisten, verfügt das Fahrzeug über das serienmäßige Infotainmentsystem „Ready2Discover“ mit einem hochauflösenden 20-Zentimeter (8-Zoll) großen Display. Es stehen auch zwei weitere optionale Systeme zur Verfügung.

Ein Rückblick: 25 Jahre VW Polo GTI

Schon 1979 sorgte die GT-Variante des ersten Polo-Modells für Aufsehen, doch erst mit der dritten Generation im Jahr 1998 durfte der erste Polo offiziell die berühmten drei Buchstaben tragen. VW produzierte damals nur 3.000 Exemplare des ersten Polo GTI und verkündete kurze Zeit später: ausverkauft. Nach einigen Jahren Pause wurde 2006 eine neue GTI-Version eingeführt. Besonders begehrt war die „Cup Edition“ mit 132 kW (180 PS), die sich optisch an den Rennfahrzeugen des Polo Cups orientierte.

Auch die fünfte Generation aus dem Jahr 2010 hatte es in sich: Der 1,4-Liter-TSI-Motor mit Turbo- und Kompressoraufladung zauberte nicht nur GTI-Fans ein Lächeln ins Gesicht. Mit dem Nachfolger im Jahr 2014 gab es einen weiteren Leistungsschub – der komplett neue TSI-Motor leistete 141 kW (192 PS) und ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 236 km/h.

Die sechste Generation des Polo aus dem Jahr 2021 setzt die GTI-Tradition nahtlos fort und setzt neue Standards im Kompaktsegment. Die technische Basis dafür bietet der Modulare Querbaukasten (MQB), der für technologischen Fortschritt, eine robuste Karosseriestruktur, ein geringes Fahrzeuggewicht und herausragende Sicherheitseigenschaften steht, die über alle Modellreihen hinweg gelten.