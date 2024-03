Umfassende Technologieaktualisierung für den Audi Q2

Mit der Ankündigung der Aktualisierung des Audi Q2 zur Mitte des Jahres 2024 setzt Audi neue Maßstäbe im Bereich der Fahrzeugtechnologie, insbesondere im Hinblick auf das Infotainmentsystem des Kompakt-SUVs. Diese Neuerung umfasst eine erhebliche Verbesserung des Nutzererlebnisses durch fortschrittliche Technologien wie das Audi virtual cockpit und ein vergrößertes Touchscreen-Display, das die Bedienung vereinfacht und das Fahrzeug noch attraktiver macht.

Innovative Technologien für ein verbessertes Fahrerlebnis

Der Audi Q2 erfährt eine signifikante Aufwertung durch die Integration des hochmodernen Audi virtual cockpits in alle Fahrzeugvarianten. Dieses digitale Cockpit bietet auf einem 12,3-Zoll-Display eine Full-HD-Darstellung und erlaubt es dem Fahrer, Informationen nach individuellen Vorlieben anzupassen. Zu den Anpassungsoptionen gehören verschiedene Ansichten und Designthemen, die über das multifunktionale Lenkrad gesteuert werden können, um die Fahrerfahrung zu personalisieren.

Das Herzstück des aktualisierten Infotainmentsystems bildet das 8,8 Zoll große MMI touch display, das eine intuitive Bedienung durch Berührung oder Sprachsteuerung ermöglicht. Diese Neugestaltung zielt darauf ab, die Interaktion mit dem Fahrzeug zu vereinfachen und gleichzeitig das Interieur durch den Wegfall des klassischen Dreh-Drückstellers zu modernisieren. Das Ablagefach, das nun den Platz des ehemaligen Steuerungselements einnimmt, unterstreicht die durchdachte Raumnutzung im Innenraum.

Vernetzung und Entertainment

Der Audi Q2 stärkt seine Position als intelligent vernetztes Fahrzeug durch die standardmäßige Einbindung von MMI Radio plus, das eine Vielzahl von Diensten wie DAB-Tuner, Notruffunktionen und Audi connect Services bietet. Mit der Möglichkeit, das Audi Smartphone Interface sowie erweiterte Navigations- und Online-Dienste zu integrieren, bietet der Audi Q2 eine umfassende Lösung für Information, Unterhaltung und Sicherheit auf der Straße. Die optionale Audi MMI Navigation plus erweitert diese Funktionalität um hochauflösende Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsinformationen, die nahtlos in das Audi virtual cockpit integriert werden können.

Preis und Verfügbarkeit

Der überarbeitete Audi Q2, der weiterhin im Stammwerk Ingolstadt produziert wird, wird im ersten Halbjahr 2024 zu einem Einstiegspreis von 28.600 Euro auf den deutschen Markt kommen. Diese Preisgestaltung macht den technologisch fortgeschrittenen und intuitiv bedienbaren Audi Q2 zu einer attraktiven Option für Käufer, die Wert auf ein modernes Fahrerlebnis legen.