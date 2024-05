Tuning der Mercedes-Benz V 300 d mit Barracuda Project 3.0-Rädern

Die Mercedes-Benz V-Klasse, vergleichbar mit dem VW Bulli, ist bei ihren Besitzern für individuelle Anpassungen sehr beliebt. Ein herausragendes Beispiel für solche Modifikationen ist der hier vorgestellte V 300 d aus der Baureihe 447, Modell vor dem Facelift. Dieses Fahrzeug wurde mit einem Satz Barracuda Racing Wheels der Ultralight Series ausgestattet und erhielt weitere bedeutende Upgrades.

Exklusive Radwahl: Barracuda Project 3.0

Für den grundsätzlich in Mattschwarz gehaltenen Großraumer wurde die Wahl auf die Project 3.0-Räder von Barracuda getroffen. Diese Felgen der Ultralight Series sind durch das Flow Forming-Verfahren gewichtsreduziert und besitzen das Maß 8,5×20 Zoll ET43. Die montierten Reifen haben die Dimension 255/40ZR20. Durch ein patentiertes Fräsverfahren erhalten die Speichen ein einzigartiges, zweifarbiges Finish in Black Milled. Der Fahrzeugbesitzer fügte jedoch eine weitere Besonderheit hinzu: eine rote Akzentlinie am Felgenhorn, die farblich auf andere Karosserieakzente abgestimmt ist und die ebenfalls in Rot gehaltenen Barracuda Racing Bolts ergänzt.

Technische Verbesserungen und Leistungssteigerung

Optisch beeindruckend, hat der V 300 d auch technisch einiges zu bieten. Der Zweiliter-Biturbo-Reihenvierzylinder-Dieselmotor wurde mit einem Soundmodul ausgestattet und durch eine Leistungssteigerung von Väth um 40 PS auf nunmehr 278 PS verbessert. Für ein dynamischeres Fahrverhalten sorgt das neu installierte H&R-Stabilisatoren-Kit. Die Performance wird zudem durch eine nachgerüstete AMG-Bremsanlage unterstützt, die für hervorragende Verzögerungswerte sorgt.

Einzigartiges Interieur: AMG-Stil Lenkrad

Das Interieur des V 300 d bietet ebenfalls spezielle Anpassungen, die das Fahrzeug einzigartig machen. Besonders hervorzuheben ist das im AMG-Stil sonderangefertigte Lenkrad, welches mit Elementen aus Carbon veredelt und mit einer roten 12-Uhr-Markierung versehen wurde, was es zu einem wahren Unikat macht.