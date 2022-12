Nachdem der spanische Hersteller Ossby das Elektro-Faltrad Geo auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter erfolgreich finanziert hat, folgt nun der Hersteller Nireeka mit dem E-Bike Revenant. Finanziert wird das Revenant von Nireeka im Rahmen einer Indiegogo-Kampagne – außerdem handelt es sich nicht um ein Faltrad für den Stadtverkehr, sondern um ein fortschrittliches E-Mountainbike. Neben einem bis zu 1.000 Watt starken Bafang-Motor soll sich das Nireeka Revenant durch ABS, eine hohe Reichweite und eine umfangreiche Ausstattung auszeichnen. Die wichtigsten Infos im Artikel.

Nireeka Revenant: E-Bike mit ABS und hoher Reichweite

Im Rahmen einer Indiegogo-Kampagne bittet der Hersteller Nireeka um Unterstützung für das Revenant-E-Mountainbike. Standardmäßig kommt das Nireeka Revenant mit einem 250-Watt-Motor und einem 480-Wh-Akku. Alternativ soll das Nireeka Revenant aber auch mit einem 1.000-Watt-Motor von Bafang sowie einer 840-Wh-Batterie mit Samsung-Zellen erhältlich sein.

Die 1.000-Watt-Variante soll zudem ein Drehmoment von bis zu 85 Nm bieten und bis zu einer Geschwindigkeit von rund 56 Kilometern pro Stunde unterstützen.

Hierzulande wäre diese Version des Nireeka Revenant jedoch nur auf privatem Gelände und nicht im öffentlichen Straßenverkehr nutzbar, da die hohe Motorleistung und die Tretunterstützung von mehr als 25 km/h einer Klassifizierung als Pedelec entgegenstehen würde. Auch als S-Pedelec könnte das Nireeka Revenant nicht im Stadtverkehr benutzbar sein, da die Tretunterstützung über die gesetzlich vorgeschriebenen 45 km/h hinausgeht. Rein theoretisch wäre das Nireeka Revenant daher ausschließlich auf privatem Gelände als E-Bike im engeren Sinne nutzbar.

Zur sonstigen Ausstattung des Nireeka Revenant gehören Carbon-Rahmen, hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten sowie ein Antiblockiersystem (ABS) des Herstellers Blubrake, welches bei härteren Bremsmanövern zusätzliche Sicherheit bieten soll. Wichtig: Um im Fall der Fälle abgesichert zu sein, ist eine E-Bike-Versicherung empfehlenswert. Viele Versicherer decken auch E-Bikes mit Carbon-Rahmen ab – eine Auswahl und einen Vergleich gibt es unter diesem Link.

Vorn und hinten bietet das Nireeka Revenant einen Federweg von jeweils 140 Millimetern. Das Gewicht des Nireeka Revenant liegt gemäß Herstellerangaben bei knapp 24 Kilogramm, während sich das maximal zulässige Gesamtgewicht inklusive Fahrer und Zubehör auf 120 Kilogramm beläuft.

In Kombination mit dem 840 Wh starken Akku wäre laut Hersteller eine Reichweite von knapp 50 Meilen bzw. 80 Kilometern mit einer einzigen Akkuladung möglich. Nireeka bietet für das Revenant natürlich auch ein Schnellladegerät an, welches den Akku des E-Bikes in nur fünf Stunden aufladen kann. Natürlich gibt es auch Vorderlicht sowie ein Rücklicht und Fahrparameter wie Geschwindigkeit, Distanz uvm. können mittels LCD-Bordcomputer abgelesen werden. Zudem ist das Nireeka Revenant in verschiedenen Farben erhältlich – standardmäßig ist das E-Bike mattschwarz, wahlweise und gegen Aufpreis kann man aber auch zwischen einer weißen, einer blauen oder einer roten Farbvariante wählen. Außerdem ist das Nireeka Revenant in drei Größen (S, M und L) verfügbar.