HARMAN Automotive enthüllte kürzlich das neue Harman Kardon Premium Surround Soundsystem, das im neuen Volvo EX30 zum Einsatz kommt. In enger Zusammenarbeit mit Volvo Cars hat HARMAN Automotive den kleinsten Elektro-SUV von Volvo mit einem maßgeschneiderten Soundsystem ausgestattet, das modernste Technologien beinhaltet. Das Ergebnis ist ein herausragender Surround Sound, der die Musik so authentisch wiedergibt, als wäre sie direkt im Fahrzeug entstanden.

Neues Harman Kardon Premium Surround Soundsystem im Volvo EX30

Das optionale Harman Kardon Premium Surround Soundsystem wurde speziell entwickelt, um die einzigartige Innenraumgestaltung des Fahrzeugs optimal zu nutzen. Es fügt sich nahtlos in das Design des Fahrzeugs ein und sorgt für ein intensives Hörerlebnis. Mit neun strategisch angeordneten Hochleistungslautsprechern, darunter ein Subwoofer im Kofferraum, erfüllt das System den Innenraum mit einem beeindruckenden und immersiven Klang. Es wird von einem 1040-Watt-Verstärker betrieben und profitiert von fortschrittlichen Technologien wie Vehicle Noise Compensation (VNC), Quantum Logic Surround (QLS) und Dirac Unison, um eine optimale Klangqualität zu gewährleisten.

Mit dem EX30 ist es den Ingenieuren von Volvo Cars gelungen, Spitzenleistung und dezentes skandinavisches Design in einem deutlich kompakteren Innenraum zu vereinen, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Kunden können zwischen vier verschiedenen Innenraumausstattungen wählen, die sorgfältig ausgewählte Materialien in einer Vielzahl von Farben und Texturen bieten. Das raffinierte Harman Kardon Soundsystem fügt sich perfekt in die Designsprache von Volvo ein und ist durch eine Soundbar inspiriert, die sich über die gesamte Breite des Armaturenbretts erstreckt. Damit ist es das erste seiner Art in einem Fahrzeug.