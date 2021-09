Im Jahr 2019 reihte sich ein neuer Extremsportler ins Modellprogramm der britischen Marke MINI ein: Der neue MINI John Cooper Works GP wurde geboren. Das neue Modell ist die dritte Iteration in einer Reihe von GP-Modellen, die von der britischen Marke seit 2006 produziert werden. Die Marke MINI ist bekannt für ihre Premium- und Kleinwagenmodelle, die sich auf das Erbe des klassischen Minis stützen, der sich seit Jahren durch ein unglaublich straffes Handling und eine unbestreitbar freche Persönlichkeit auszeichnet.

Seit der Veröffentlichung des neuen MINIs durch die Muttergesellschaft BMW in München in den frühen 2000er Jahren, sahen wir die Veröffentlichung von drei Generationen des neuen MINIs, jede mit ihrer eigenen GP-Variante. Die letzte Variante, allgemein bekannt als GP3, wurde als das schnellste Modell veröffentlicht, das die britische Marke jemals für den Straßenverkehr zugelassen hat. Angetrieben von einem 306 PS starken 2,0-Liter- Vierzylinder-Turbomotor beschleunigt der GP in nur 5,2 Sekunden von null auf 100 km/h.

MINI John Cooper Works GP: Tuning von MINIspeed

Das auf nur 3.000 Exemplare limitierte Modell bietet ein sportliches Flair und eine überwältigende Agilität, was die Spezialisten von Beek Auto Racing dazu veranlasste, ein Paket und eine Reihe von Upgrades zu entwickeln, welche die Schwächen des Serienmodells beheben.

Die Upgrades bieten den Besitzern die Möglichkeit, sich für weitere individuelle Upgrades zu entscheiden, die in der holländischen Werkstatt eingebaut werden. Um die Möglichkeiten aufzuzeigen, hat sich der Spezialist aus Den Haag in den Niederlanden vorgenommen, das Fahrzeug in drei wichtigen Bereichen zu verbessern: Leistung, Handling und Sound. Drei Bereiche, in denen der serienmäßige GP3 nicht sein volles Potenzial ausschöpft und in denen die MINI-Ingenieure Abstriche machen mussten, um das Projekt finanzierbar zu machen.

Fahrwerkskit mit weicherer Abstimmung

Die wichtigste Änderung findet sich im Bereich des Fahrverhaltens. Der John Cooper Works GP erhielt ein maßgeschneidertes Fahrwerkskit von den niederländischen Spezialisten von AST Suspension. Sie montierten ihr 5100er-Kit, änderten die Feder- und Federbeincharakteristik und boten dem Kunden die Möglichkeit, sich für ein weicheres und straßentauglicheres Fahrverhalten zu entscheiden oder bei der rennstreckenorientierten Härte des serienmäßigen Systems zu bleiben und seine Rennstreckeneigenschaften zu verbessern. Die weichere Abstimmung, welche für den blauen MINI gewählt wurde, bietet eine „allgemeinere Performance“, die laut dem niederländischen Besitzer des in Tschechien zugelassenen Fahrzeugs besser zum Charakter der GP-Modellreihe passt.

Michelin Cup 2-Reifen für noch mehr Grip

Um den Kontakt zur Straße zu verbessern, wurden hochwertige Michelin Cup 2-Reifen in der Größe 235/40R18 montiert. Diese Reifen bieten mehr Grip und eine bessere Kombination aus Leistung und Geräuschpegel. Die Spezialisten in der Werkstatt von Beek Auto Racing sorgten dafür, dass die Aufhängung auf eine perfekte Geometrie eingestellt wurde, sodass sie auf normalen Straßen, auf denen die meisten GP3 den größten Teil ihres Lebens verbringen werden, ein ideales Fahrerlebnis bietet.

Leistungssteigerung auf 330 PS und 500 Nm Drehmoment

Neben dem Fahrverhalten wurde auch die Leistung des Motors verbessert. Die Leistung des 2,0-Liter-B48-Motors wurde auf 330 PS und 500 Nm Drehmoment erhöht, was einer Steigerung von 24 PS und 50 Nm gegenüber den Standartwerten entspricht. Um die Leistungssteigerung zu erklären: Es wurde eine Milltek cat-back Abgasanlage eingebaut, die den Sound der blauen Pocket Rocket verbessert. Auf Wunsch bringen die Tuningspezialisten ein speziell abgestimmtes Knattern und Knallen aus dem Drehzahlkeller hervor, um das Gesamterlebnis noch eindrucksvoller zu machen. Für Interessierte gibt es ein komplettes Tuning-Paket, welches die Leistung des MINI GP auf 350+ PS und 530+ Nm bringt. Dazu werden ein Airtec-Ladeluftkühler und eine Milltek- Downpipe (ohne Katalysator oder mit Sportkatalysator) anstelle der Serienteile verbaut. Diese neuen Teile stellen sicher, dass das kommunizierte Leistungsniveau unter allen Umständen erreicht wird.

Design in Anlehnung an den Ford Escort RS Cosworth