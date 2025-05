Legal laut: Die ultimative Klappenauspuffanlage für den BMW M2 G87 von insidePerformance

Leistung, Sound und Legalität vereint: Die neue Klappenauspuff-Komplettanlage für den BMW M2 G87 bietet brachialen Klang auf Knopfdruck – und bleibt dabei TÜV-konform und eintragungsfrei. Mit nur 12,2 kg Gewicht, optimiertem Abgasfluss und legalem Motorsport-Sound ist sie das perfekte Upgrade für jeden M2-Fahrer, der Performance spüren und Sound erleben will. Jetzt erhältlich bei Die neuefür denbietet brachialen Klang auf Knopfdruck – und bleibt dabei. Mit nur, optimiertem Abgasfluss undist sie das perfekte Upgrade für jeden M2-Fahrer, der Performance spüren und Sound erleben will. Jetzt erhältlich bei InsidePerformance.de

BMW M2 G87 – High Performance aus Mexiko

Der BMW M2 (G87) ist das aktuelle Topmodell der kompakten M-Baureihe – produziert seit April 2023 in San Luis Potosí, Mexiko. Mit einem 3,0-Liter Reihensechszylinder mit Bi-Turbo-Aufladung (S58) bringt er wahlweise 460 PS oder 480 PS auf die Hinterachse. Ab Werk sind ein Drift Analyzer, ein Laptimer und eine nahezu perfekte 50:50-Gewichtsverteilung mit an Bord. Die wuchtige Optik, Carbon-Dach und wahlweise M-Sportsitze machen ihn zu einem echten Fahrerauto – doch akustisch geht da noch mehr.

Brachialer Klang, der erlaubt ist

Die Klappenauspuffanlage von InsidePerformance bringt den passenden Sound zum Look: Elektrogesteuerte Abgasklappen leiten die Abgase bei Aktivierung direkt am Schalldämpfer vorbei – für kompromisslosen Motorsport-Sound. Im Alltag bleibt die Anlage dezent und legal mit EG-ABE. Dank OEM-Klappensteuerung via M1/M2-Taste oder Sportmodus passt sich der Sound dem Fahrstil an.

Top-Fakten zur Klappenanlage

✅ Eintragungsfrei mit EG-ABE & TÜV

🎧 Klappensteuerung über Serien-Fahrmodi (M1 / M2 / Sport)

(M1 / M2 / Sport) 🔧 Komplettanlage mit Montagematerial & Endrohrvarianten

& Endrohrvarianten 🔥 +3,8 PS und +5,8 Nm laut Prüfstand

laut Prüfstand 💨 Ultraleicht: nur 12,2 kg – bis zu 40 % leichter als Serie

– bis zu 40 % leichter als Serie 🛡️ Motorschonend durch geringere Abgastemperaturen

durch geringere Abgastemperaturen 🚀 Optional: manuelle Steuerung per Fernbedienung (nicht StVO-zugelassen)

Zwei Endrohr-Designs – Edelstahl oder Carbon

Du kannst wählen: 110 mm Edelstahl-Endrohre mit schrägem Cut oder edle Carbon-Endrohre für den sportlichsten Look. Die Vierrohr-Optik integriert sich perfekt ins Diffusordesign des G87 und sorgt für ein markantes Finish am Heck.

Maximale Wirkung durch minimales Gewicht

Die Abgasanlage wiegt nur 12,2 kg – dank cleverer Konstruktion und ausgewählten Werkstoffen. Serienanlagen kommen oft auf über 20 kg. Das spart nicht nur über 8 kg ein, sondern optimiert auch die Balance und das Ansprechverhalten. Perfekt für dynamisches Fahren auf Straße und Track.

Montage: Einfach, sicher, rückrüstbar

Geliefert wird alles, was du brauchst: Schellen, Adapter, Anleitung. Die Anlage ist rückrüstfähig und wird ohne Umprogrammierung oder Schweißarbeiten montiert. Auch die originale Klappensteuerung bleibt erhalten. Montageanleitungen sind online verfügbar – für alle, die es selbst machen wollen. Empfehlung: Fachwerkstatt bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen.

Optional: Manuelle Steuerung

Wer’s auf die Spitze treiben will: Die Anlage lässt sich mit einem manuellen Steuerungsmodul nachrüsten. Damit kannst du die Klappen per Fernbedienung oder Schalter unabhängig vom Fahrmodus öffnen – nur für Rennstrecke und abgesperrtes Gelände.

Auf dem Prüfstand bewiesen

Laut offizieller Bastuck-Messung auf dem MSR 500 Prüfstand bringt die Anlage +3,8 PS und +5,8 Nm. Der Durchfluss wird verbessert, die Abgastemperatur gesenkt – und das bei maximalem Sound.

📊 Prüfstandswerte:

– P-Norm: 392,4 kW / 533,4 PS

– P-Rad: 306,9 kW / 417,2 PS

– Drehmoment: 581,5 Nm bei 6.185 U/min

– Top-Speed auf Prüfstand: 208,9 km/h

(Messung vom 20.10.2023 bei Bastuck)

Für wen ist diese Anlage gemacht?

Diese Abgasanlage richtet sich an Tuning-Enthusiasten, Trackday-Fahrer und M2-Besitzer, die ein Plus an Performance und Akustik suchen – ohne auf Legalität zu verzichten. Ideal in Kombination mit Software-Optimierungen wie MHD oder Bootmod3. Egal ob für den Alltag oder die Rennstrecke: Hier bekommst du 100 % Gänsehaut-Sound auf legalem Weg.

Weitere Tuning-Teile für den M2

weitere Teile wie Carbon-Diffusoren, Felgen oder M-Parts? Dann schau auf Du suchstwie Carbon-Diffusoren, Felgen oder M-Parts? Dann schau auf GeileKarre.de – Auto-Teile vorbei. Hier findest du alles für den Umbau deines G87 – von OEM+ bis kompromissloser Track-Umbau. Jetzt stöbern! 🚗💨

Fazit: Diese Klappenauspuffanlage ist mehr als ein Sound-Upgrade – sie ist ein Statement. Leichtbau, TÜV, Motorsport-Sound und Alltagstauglichkeit in einem System. Wer seinen BMW M2 G87 klanglich und technisch auf das nächste Level bringen will, kommt an dieser Lösung nicht vorbei. ✅ TÜV-konform & eintragungsfrei

🔊 Sound auf Knopfdruck

💪 Spürbarer Leistungszuwachs

⚙️ Einfache Plug & Play-Montage

🏎️ Ideal für Tuning, Trackdays & Alltag