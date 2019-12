  Kultmarke Audi: Lifestyle, Bekleidung und mehr  - 

Audi ist eine der renommiertesten deutschen Automarken auf dem Markt. Bereits im Jahr 1910 wurde die Marke ins Leben gerufen. In den 1960er Jahren kam Audi zum Volkswagen-Konzern und zählt seit den 2000er Jahren zu den Premiumherstellern von Fahrzeugen. Im vergangenen Jahr vertrieb Audi ca. 1,8 Millionen Fahrzeuge an Kunden. Das Angebot an Fahrzeugen ist sehr vielfältig und ständig kommen neue Modelle dazu. Dabei wird besonders viel Wert auf die Qualität gelegt, wobei auch auf Komfort und Sicherheit ein wichtiges Augenmerk liegt. Doch Audi ist nicht nur in der Automobilbranche vertreten.

Zusätzliche Angebote rund um die Marke Audi

Neben Fahrzeugen bietet Audi auch qualitativ hochwertige Audi Bekleidung an. Der Automobilhersteller führt Artikel zu sämtlichen erdenklichen Alltagssituationen im Angebot. So finden sich in der Audi Kollektion die unterschiedlichsten Artikel wie Textilien, Accessoires, Lederartikel und Miniaturen. Die Audi-Miniaturen erfreuen sich nicht nur bei Sammlern größter Beliebtheit. Die maßstabsgetreuen Modelle ziehen besonders auch Kinder magisch an. Um die Heiligtümer der Sammler nicht zum Spielen zu verwenden, gibt es unter der Kategorie Audi Junior auch richtig kleine Flitzer für die Jüngsten. Das Kinderauto ist mit LED-Frontscheinwerfern, Heckleuchten und silbernen Felgen ausgestattet und bereitet dem Nachwuchs ebenso Freude wie dem Audi-Fan. Ebenso für Fans und Liebhaber gibt es Audi Wohnaccessoires, Schlüsselanhänger und viel mehr, die das Herz jedes Audi-Freaks höher schlagen lässt.

Bekleidung von Audi für jeden Anlass

Wer die Automarke Audi kennt, weiß, dass die vier Ringe für Qualität, hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und progressives Design stehen. Das trifft auch auf die Bekleidung von Audi zu. Sämtliche Artikel der Audi Collection passen für jeden Tag, ohne jedoch als alltäglich angesehen zu werden. Die Kollektion Audi Sport bietet die Möglichkeit, die Faszination Sport hautnah erleben zu können. Audi bietet Bekleidungsteile für Damen, Herren und Kinder in einer großen Auswahl. Ob Shirts, Jacken und Pullover, Caps und Mützen oder Accessoires, mit den Artikeln aus dem Audi Shop ist auch Frau immer gut ausgestattet.

Für die Herren gibt es zusätzlich eine eigene Ski-Kollektion. Von der Skibrille über das Baselayershirt bis hin zur Skijacke setzt Audi auch bei der Ski-Bekleidung auf hohe Qualität, modernes Design und Funktionalität. Bei Audi kommen auch die Jüngsten nicht zu kurz. Neben vielen Spielwaren aus dem Hause Audi stehen ihnen auch tolle Outfits zur Auswahl. Das Angebot umfasst Bekleidungsteile für Babys, Kleinkinder und Schulkinder. Bei der Mode für Kids setzt Audi zudem auf Comic Print und die Rennfahrer-Optik. Gerade die Kleinen verbinden damit wahre Erlebnisse.

Accessoires und mehr von Audi

Audi stattet den Herrn und die Dame optimal für jeden Auftritt aus. Uhren, Brillen, Geldbörsen und Krawatten sind nur einige Dinge, mit denen jedes Outfit vervollständigt werden kann. Für unterwegs gibt es Schirme, Schlüsselanhänger, Taschen und Reisegepäck. Auch für Sport und Freizeit bietet Audi einige interessante Accessoires. Wahre Audi-Fans verschönern ihr Zuhause mit den Wohnaccessoires der Fahrzeugmarke. Tassen, Trinkbecher und auch Handtücher verschönern das Wohnen für jedermann. Richtig spannend wird es mit der elektrischen Pfeffermühle von Audi, die das Fahrzeug mit dem Audi Motorsound direkt in die Küche bringt. Selbst für besondere Anlässe wie Weihnachten, Outdoor, Business, Motorsport oder bestimmte Jahreszeiten hat Audi ein breit gefächertes Angebot in den verschiedensten Variationen im Angebot.

Qualität auf der ganzen Linie

Wie bei den Fahrzeugen legt Audi auch bei den Accessoires, der Bekleidung, den Spielwaren und allem, was unter der Marke Audi angeboten wird, viel Wert auf Qualität. Langlebige Produkte sorgen für zufriedene Kunden, die die Marke Audi zu schätzen wissen. Die unterschiedlichsten Variationen von Audi, seien es die Fahrzeuge oder die Bekleidung, sind gut durchdacht, hochwertig und optimal auf den Bedarf und die Anforderungen der Kunden abgestimmt.

Fazit

Die Geschichte der Marke Audi ist seit Beginn der Entstehung sehr abwechslungsreich. Heute gibt es neben Fahrzeugen für jeden Einsatzbereich auch ein großes Angebot an Bekleidung und Zubehör für Audi-Fans und solche, die einfach nur die Marke schätzen. Neben den 1,8 Millionen Fahrzeugen, die Audi im vergangenen Jahr vertrieb, verkaufte der Konzern auch unzählige Shirts, Pullover, Spielwaren, Miniaturen und auch Skibekleidung für den Herren.