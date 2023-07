Der Kia Niro EV wird im Modelljahr 2024 mit einer neuen Einstiegsversion angeboten. Neben der hochwertig ausgestatteten Inspiration-Version wird der mehrfach ausgezeichnete Elektro-Crossover, der unter anderem das „Goldene Lenkrad 2022“ erhalten hat, nun auch in der Vision-Ausführung erhältlich sein. Die Serienausstattung der Vision-Version ist auf einem sehr hohen Niveau. Zudem wird die Verfügbarkeit des beliebten Elektrofahrzeugs verbessert. Um sicherzustellen, dass private Käufer den Niro EV noch vor der weiteren Reduzierung der Innovationsprämie bestellen können, bietet Kia eine Lieferzeitgarantie an. Wer bis zum 31. Juli bestellt, erhält das Fahrzeug bis Ende dieses Jahres. Zum Modelljahreswechsel werden außerdem neue zweifarbige Lackierungen für die gesamte Niro-Familie (EV, Hybrid und Plug-in Hybrid) angeboten. Die aktuelle Software beinhaltet auch einen neuen EV-Routenplaner für den reinen Elektrobetrieb und die Musikerkennungs-App Soundhound für alle Antriebsvarianten.

KIA NIRO EV: Neue Einstiegsversion „Vision“

Die Bezeichnung „Einstiegsversion“ ist angesichts der umfangreichen Serienausstattung des neuen Niro EV Vision eher untertrieben. Zu den Standards gehören unter anderem ein 26-cm-Navigationssystem mit Online-Diensten Kia Connect, ein volldigitales Kombiinstrument, Sitzbezüge in einer Kombination aus Stoff und Lederimitat, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, beheizte Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad, ein Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire), eine Rückfahrkamera, Parksensoren vorne und hinten, ein selbstabblendender Innenrückspiegel, beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel, eine elektronische Parkbremse, Ambientebeleuchtung, ein Smart-Key, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie ein 3-Phasen-On-Board-Charger und eine Batterieheizung für das Schnellladen. Optional kann eine Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung hinzugefügt werden.

Zu den serienmäßigen Assistenzsystemen gehören eine navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion, ein Autobahnassistent, ein Frontkollisionswarner mit Fußgänger- und Fahrraderkennung sowie Abbiegefunktion, ein aktiver Spurhalteassistent, ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent, ein Fernlichtassistent und ein Müdigkeitswarner. Optional sind auch ein Totwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff, ein Querverkehrwarner hinten mit Notbremsfunktion und ein Ausstiegsassistent erhältlich. Der Niro EV Vision mit Serienausstattung kostet 45.690 Euro. Nach Abzug der Innovationsprämie von 7.177,50 Euro reduziert sich der Preis auf 38.512,50 Euro. Die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie umfasst auch die Antriebsbatterie, was eine der umfassendsten Herstellergarantien für Elektroautos in Europa darstellt.

Exklusive Lackierungen und wichtige Software-Neuerungen

Ein erkennbares Merkmal des preisgekrönten Crossovers Niro ist die C-Säule, die bei allen drei Antriebsvarianten durch eine Lackierung in der Kontrastfarbe Auroraschwarz noch stärker betont wird. Im Modelljahr 2024 ist die schwarze C-Säule für sechs verschiedene Lackierungen erhältlich. Exklusiv für den Niro EV wird die C-Säule auch in Stahlgrau angeboten und im Rahmen des limitierten „Beyond 30“-Pakets zum 30-jährigen Jubiläum von Kia in Deutschland in Delight Orange.

Eine wichtige Software-Neuerung zum Modelljahreswechsel ist der EV-Routenplaner, der dem Fahrer bei längeren Strecken die Ladeplanung abnimmt. Das System fügt automatisch Ladestopps in die Route ein, wenn sie benötigt werden. Es analysiert Echtzeit-Fahrzeugdaten und die eingegebene Route im Navigationssystem. Wenn die berechnete Reichweite nicht ausreicht, erscheint ein Pop-up auf dem Navigationsbildschirm, das mögliche Ladestationen vorschlägt und den Fahrer fragt, ob er diese Zwischenstopps zur Route hinzufügen möchte. An kalten Tagen arbeitet der EV-Routenplaner mit der Batterie-Vorkonditionierung zusammen, um den Akku rechtzeitig vor dem Ansteuern einer Schnellladestation vorzuwärmen. Dadurch kann das Schnellladen unabhängig von der Witterung optimal genutzt werden. Zusätzlich bietet der Niro auch eine Musikerkennungs-App namens Soundhound, die über den Touchscreen abgerufen werden kann.

Der Niro war das erste Kia-Modell, das ab 2016 ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben angeboten wurde. Mit der zweiten Generation, die Mitte 2022 eingeführt wurde, wurde der Niro komplett überarbeitet und noch besser auf die Bedürfnisse umweltbewusster Verbraucher zugeschnitten. Der Niro EV ist ein alltagstaugliches Elektrofahrzeug, das auch für Langstrecken geeignet ist und eine Reichweite von bis zu 460 Kilometern (kombiniert, nach WLTP) bietet, im Stadtverkehr sogar bis zu 604 Kilometer. An einer 80-kW-Schnellladestation kann der Akku unter optimalen Bedingungen in 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden.

Mit seinem 150-kW-Motor beschleunigt der Niro EV in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die beiden Hybrid-Varianten kombinieren jeweils einen 1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer mit einem Elektromotor. Der Niro Hybrid erreicht im reinen Elektrobetrieb Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h und der Niro Plug-in Hybrid kann dank seines 11,1-kWh-Akkus bis zu 65 Kilometer rein elektrisch fahren und im Stadtverkehr sogar bis zu 84 Kilometer (jeweils nach WLTP). Alle drei Modellvarianten erhielten im europäischen Sicherheitstest Euro NCAP die Bestnote „5 Sterne“ im Testjahr 2022. Die Preise für die Hybrid-Modelle wurden zum Modelljahr 2024 moderat angepasst. Die Einstiegsversion Edition 7 des Niro Hybrid kostet jetzt 32.790 Euro, während die des Niro Plug-in Hybrid bei 38.690 Euro liegt.