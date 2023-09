Vor beinahe vier Jahrzehnten, genauer gesagt am 10. Oktober 1983, wurde die Audi Sport GmbH, die heute unter dem Namen quattro GmbH bekannt ist, ins Leben gerufen. Heutzutage ist sie maßgeblich für das sportliche und exklusive Image der Marke mit den Vier Ringen verantwortlich. Die Fahrzeuge, die das rote Raute-Symbol tragen, stehen bei Audi für Leistung und Sportlichkeit. Die Feierlichkeiten zu diesem Geburtstag werden am kommenden Wochenende mit den 24 Stunden auf dem Nürburgring (18.–21. Mai) eingeläutet.

Jubiläum: 40 Jahre Audi Sport GmbH

Seit nahezu vier Jahrzehnten, in denen mehr als 250.000 Fahrzeuge produziert wurden, allein in den letzten zehn Jahren, sowie über 400 gewonnene Motorsporttitel, treffen auf eine beeindruckende Rennstrecke mit einer Länge von 20,832 Kilometern, 73 Kurven und Höhenunterschieden von über 300 Metern. Diese Eckdaten sind charakteristisch für die Audi Sport GmbH und die legendäre Nordschleife des Nürburgrings, auch bekannt als Grüne Hölle. Keine andere Rennstrecke hat die Audi Sport GmbH so stark geprägt wie diese.

Es besteht eine enge Verbindung zwischen der Rennstrecke in der Eifel und dem hundertprozentigen Tochterunternehmen der AUDI AG – sowohl im Motorsport als auch bei den Hochleistungsfahrzeugen der Serienproduktion. Bereits seit 2002 ist Audi Sport offizieller Partner des 24-Stunden-Rennens und stellt der Rennleitung die „Official Cars“ zur Verfügung. Seit 2009 nimmt der Audi R8 LMS am Eifelmarathon teil, der zu den jährlichen Höhepunkten des Kundensport-Rennprogramms von Audi Sport zählt. Die Kundensportabteilung ist seit 2011 Teil der damaligen quattro GmbH. Mit bisher sechs Gesamtsiegen und drei weiteren GT3-Klassensiegen ist Audi der erfolgreichste Hersteller in der GT3-Ära des Langstreckenklassikers in der Grünen Hölle.

Es ist also kein Wunder, dass die Audi Sport GmbH ihre Aktivitäten zum 40-jährigen Jubiläum am Nürburgring startet. Bei der diesjährigen Ausgabe des 24-Stunden-Rennens treten die vier Audi R8 LMS der Audi Sport-Teams mit Retrodesigns an, die berühmte Looks aus der Motorsportgeschichte von Audi aufgreifen. Passend zum Jubiläum starten die ehemaligen DTM-Champions Mike Rockenfeller, Timo Scheider und Martin Tomczyk mit der Startnummer 40. Ihr Audi R8 LMS des Audi Sport Team Scherer PHX ist optisch an den Audi V8 quattro DTM von 1992 angelehnt.

Dank ihrer herausfordernden Streckencharakteristik dient die Nordschleife nicht nur als motorsportliche Herausforderung, sondern auch als Gradmesser für die Serienfahrzeuge der Audi Sport GmbH. Während der Entwicklungsphase absolviert jedes neue R- und RS-Modell Tausende von Kilometern auf der abwechslungsreichen Eifelstrecke. „Der Nürburgring ist die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Für uns ist er ein magischer Ort, und daher ist das 24-Stunden-Rennen perfekt, um dort unseren 40. Firmengeburtstag zu feiern“, sagt Rolf Michl, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH und Motorsportchef von Audi. „Die Nürburgring-Nordschleife wird als Mekka für alle Motorsportfans angesehen. Das 24-Stunden-Rennen zählt für mich zu den schönsten Erlebnissen im Motorsport. Aber auch für die Entwicklung unserer Serienautos ist der Nürburgring von entscheidender Bedeutung. Alle unsere Modelle werden dort unter extremen Bedingungen getestet und zur Serienreife gebracht.“

Jubiläumsaktionen für das 24-Stunden-Rennwochenende

Für das Rennwochenende des 24-Stunden-Rennens auf dem Eifelkurs plant Audi eine Reihe von Aktivitäten. Am Freitag, dem 19. Mai, werden beim „Championstalk“ im Pressezentrum Mike Rockenfeller, Timo Scheider und Martin Tomczyk sowie die Geschäftsführer der Audi Sport GmbH, Sebastian Grams und Rolf Michl, Fragen beantworten. Im ring°boulevard werden verschiedene Modelle aus der Unternehmensgeschichte präsentiert, darunter der Audi R8 und der RS 4 Avant der ersten Generation, der aktuelle R8 GT und der RS 4 Avant mit dem competition-Paket. Ein weiteres Highlight ist der rein elektrische Audi S1 Hoonitron, der durch Ken Blocks „Electrikhana“-Video auf den Straßen von Las Vegas für Aufsehen sorgte. Und kurz vor dem 24-Stunden-Rennen können die Zuschauer entlang der kurvenreichen Strecke die Hochleistungsmodelle der sportlichen Audi-Tochter bei einem Autokorso bewundern.

40 Jahre Audi Sport GmbH – Fascination meets performance

Auch am Hauptsitz der Audi Sport GmbH in Neckarsulm können sich Fans auf Feierlichkeiten freuen. Die Jubiläumsausstellung „40 Jahre Audi Sport GmbH – Fascination meets performance“ bietet ab dem 14. Juni einen umfassenden Einblick in die Geschichte des Unternehmens: Neben automobilen Highlights, angefangen vom ersten Fahrzeug der damaligen quattro GmbH bis hin zu verschiedenen Modellen aus dem Kundensportprogramm und dem aktuellen Produktportfolio, können Besucher im Audi Forum Neckarsulm auch beeindruckende Ausstellungsstücke aus der Audi-Sammlung und zur Fahrzeugindividualisierung bestaunen. Die Ausstellung findet parallel zur Sonderausstellung „150 Jahre NSU: Innovation, Wagemut, Transformation“ statt, die die Geschichte der traditionsreichen Marke NSU beleuchtet.

Ein weiteres Highlight steht im Herbst an: Zum Geburtstag der Audi Sport GmbH ist am 14. Oktober eine Sternfahrt für Fans des roten Rautenlogos zum Audi Forum Neckarsulm geplant. Die Audi Sport GmbH lädt zu einem besonderen Aktionstag ein. Informative Führungen durch die Sonderausstellung, die exklusiv für diesen Tag um weitere, normalerweise nicht öffentlich zugängliche Exponate auf vier Rädern ergänzt wird, ermöglichen eine fesselnde Zeitreise durch die 40-jährige Geschichte des Unternehmens. Ein unterhaltsames Bühnenprogramm rundet das Besucherangebot ab.

Audi: Gut aufgestellt für die Zukunft

„Die Audi Sport GmbH hat in den letzten vier Jahrzehnten eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit Leidenschaft und Teamgeist wurden zahlreiche fesselnde High-Performance-Projekte entwickelt, unvergessliche Kundenerlebnisse geschaffen und beeindruckende Erfolge im Motorsport erzielt“, erklärt Oliver Hoffmann, Vorstand für Technische Entwicklung bei der AUDI AG und Vorsitzender des Beirats der Audi Sport GmbH. „Unser Ziel ist klar definiert: Wir möchten die sportliche DNA der Vier Ringe erfolgreich in die elektrische Zukunft überführen.“ Sebastian Grams, Geschäftsführer, fügt hinzu: „Das Unternehmen ist sich über all die Jahre hinweg treu geblieben, hat stets Mut bewiesen und Neues gewagt. Dieser Innovationsgeist prägt uns auch heute noch. Wir möchten die Zukunft der Hochleistungsmobilität nachhaltig und progressiv gestalten.“

Die Audi Sport GmbH ist derzeit in vier Geschäftsfeldern tätig: Neben der Entwicklung und Produktion von Hochleistungsmodellen ist sie für den Werk- und Kundensport der Marke Audi verantwortlich. Darüber hinaus gehören die Fahrzeugindividualisierung durch das Audi exclusive Programm und der Verkauf hochwertiger Lifestyle-Kollektionen der Audi collection zu ihren Kernbereichen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erreichte die hundertprozentige Tochtergesellschaft der AUDI AG mit genau 45.515 Fahrzeugen einen neuen Rekord bei den Auslieferungen. Das Fahrzeugportfolio umfasst mit 16 Modellen die größte Auswahl aller Zeiten, vom kompakten Audi RS 3 Sportback über den Hochleistungs-SUV RS Q8 bis hin zum Supersportwagen R8 Coupé und dem elektrischen Spitzenmodell RS e-tron GT. Mit dem vollelektrischen viertürigen Coupé zeigt die sportliche Audi-Tochter Pioniergeist in Bezug auf Elektromobilität.

Im vergangenen Jahr waren bereits 10.042 Fahrzeuge der Audi Sport GmbH, also etwa ein Viertel der ausgelieferten Fahrzeuge, Modelle der e-tron GT-Familie, wobei etwa jedes dritte Modell ein RS-Modell war. „Wir möchten unseren Kunden je nach Segment das passende Angebot machen. Das reicht von der breiten Elektrifizierung mit Mild-Hybrid-Technologie über die Flexibilität von zukünftigen Performance Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen bis hin zum einzigartigen Fahrerlebnis von Elektroautos“, erklärt Sebastian Grams die Unternehmensstrategie. „Mit dem RS e-tron GT haben wir das Zeitalter hochemotionaler und elektrischer Fahrzeuge eingeleitet – mit den neuen vollelektrischen Audi Sport Modellen auf der PPE-Plattform, wie dem ersten elektrischen Performance-SUV, werden wir diesen Weg fortsetzen. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll das Portfolio vollständig auf batterieelektrische (BEV) und teilelektrische (PHEV) Modelle umgestellt werden. Gleichzeitig möchten wir unsere Expertise in der Kleinserienproduktion für hochemotionale Fahrzeuge noch stärker nutzen.“

Audi Sport GmbH auch für die Elektrifizierung essenziell

Die Audi Sport GmbH spielt auch im Motorsport eine entscheidende Rolle für die Elektrifizierung von Audi. Unter ihrer Leitung wurde im Jahr 2021 der innovative Prototyp Audi RS Q e-tron für die erste Teilnahme an der legendären Rallye Dakar entwickelt. Das Antriebskonzept des Fahrzeugs kombiniert einen elektrischen Antriebsstrang mit einer Hochvoltbatterie und einem effizienten Energiewandler, der die Batterie während der Fahrt auflädt. Der Energiewandler besteht aus dem TFSI-Motor aus der DTM, der als Generator mit einer Antriebseinheit aus der Formel E verbunden ist. Ab dem Jahr 2026 wird Audi in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft antreten. Das neue Regelwerk setzt verstärkt auf Elektrifizierung, wobei der elektrische Antrieb (MGU-K) fast die gleiche Leistung wie der Verbrennungsmotor erbringt. Die hoch effizienten 1,6-Liter-Turbomotoren werden mit nachhaltigem synthetischem Kraftstoff betrieben. Für den Einstieg in die Königsklasse des Motorsports wurde die eigenständige Gesellschaft Audi Formula Racing GmbH gegründet.

Stetiger Wandel der Audi Sport GmbH – Gründung in 1983 als quattro GmbH

Als die Audi Sport GmbH im Jahr 1983 als quattro GmbH mit einer kleinen Anzahl von Mitarbeitenden ins Leben gerufen wurde, konnte niemand ahnen, dass daraus in den nächsten vier Jahrzehnten ein renommierter Hersteller von hochwertigen High-Performance-Fahrzeugen mit einem äußerst erfolgreichen Motorsportprogramm entstehen würde. Anfangs lag der Fokus des Unternehmens hauptsächlich auf dem Schutz des Namens „quattro“ und der Sicherstellung der Vermarktungsrechte.

Doch seitdem hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und neue Geschäftsfelder erschlossen. Bereits im Jahr 1984 begann der Verkauf von Accessoires, und seitdem erfreuen sich die Artikel der Audi collection großer Beliebtheit bei den Fans. Von Bekleidung über Reisegepäck bis hin zu Modellautos bietet die Lifestyle-Kollektion ein umfangreiches Markenerlebnis. Elf Jahre später wurde ein weiteres wichtiges Standbein etabliert: Seit 1995 können Kundinnen und Kunden von Audi Sport, die das Außergewöhnliche lieben, ihre Fahrzeuge individuell gestalten lassen. Die Möglichkeiten und Ausstattungsprogramme von Audi exclusive sind beeindruckend und haben immer für technische und ästhetische Highlights gesorgt. Ein herausragendes Beispiel war das Audi-Cabriolet „Picasso“ mit einem von dem weltbekannten Künstler entworfenen Lederausstattung.

Nur ein Jahr später erreichte die Unternehmensgeschichte einen weiteren Meilenstein: Die quattro GmbH wurde zum eingetragenen Fahrzeughersteller und präsentierte stolz ihr erstes eigenes Modell, den S6 plus, auf dem Automobilsalon in Genf. Im Jahr 2007 wurde der erste Supersportwagen der Vier Ringe enthüllt, der heute in seiner zweiten Generation als Audi R8 erhältlich ist. Dieser Mittelmotorsportwagen bildete auch den Ausgangspunkt für das Kundensportprogramm, das seitdem mit Modellen wie dem RS 3 LMS, R8 LMS GT4 und R8 LMS GT2 kontinuierlich erweitert wurde. Die von Audi Sport customer racing entwickelten Fahrzeuge haben bis heute weltweit über 400 Titel und zahlreiche Rennsiege errungen. Im Jahr 2014 erhielt der R8 mit den Böllinger Höfen eine ganz besondere Produktionsstätte, die das Zusammenspiel zwischen Manufaktur und intelligenter Fabrik prägt. Auf einer Produktionsfläche von rund 40.000 Quadratmetern werden hier nicht nur der Mittelmotorsportwagen gefertigt, sondern auch die elektrifizierten Topmodelle e-tron GT quattro und RS e-tron GT auf einer einzigartigen, gemeinsamen Montagelinie produziert. Im Jahr 2016 wurde die quattro GmbH in Audi Sport GmbH umbenannt, wobei der Name Audi Sport auf die lange und erfolgreiche Tradition der Vier Ringe im Motorsport zurückgeht.

„Die Audi Sport GmbH kann auf 40 spannende und äußerst erfolgreiche Jahre zurückblicken. Dies war und ist nur dank des starken Zusammenhalts im Team möglich“, erklärt Rolf Michl. „Für uns steht fest: Wir werden weiterhin neue und unkonventionelle Wege gehen und uns kontinuierlich weiterentwickeln. Dies wird auch in Zukunft die Prinzipien der Audi Sport GmbH prägen.“