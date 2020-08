  H&R Sportfedern für Renault Clio (Typ RJA)  - 

Wer abseits des Volkswagen und Co-Mainstreams nach einem pfiffigen Kompaktfahrzeug sucht, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann auf den Clio treffen.

Der ist im Laufe seiner langen Geschichte echt erwachsen geworden und mit den H&R Sportfedern wird er jetzt auch noch wieselflink. Dank des Federnsatzes rückt der Fahrzeugschwerpunkt um 30 Millimeter dem Asphalt näher und sorgt damit für reduzierte Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven und ein direkteres Einlenkverhalten. Dennoch bleiben Fahrkomfort und Zuladung auf Serienniveau. Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten und sorgen für den perfekten Radstand. Alle H&R Produkte sind „Made in Germany“ und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.