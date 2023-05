Erster Ausblick und erste Tests des Kia EV9 Elektro-SUV

Der neue Kia EV9 vereint außergewöhnlichen Fahrkomfort mit einem sicheren und dynamischen Fahrgefühl. Das Fahrwerkdesign, der Allradantrieb und die geräuscharmen Reifen tragen maßgeblich dazu bei. Bei umfangreichen Fahr- und Handlingtests in Papenburg, Niedersachsen, wurde der neue Elektro-SUV kürzlich gründlich geprüft. Auf unterschiedlichen Untergründen wie trockenen und nassen Handlingkursen, anspruchsvollen Schlechtwegstrecken und Offroad-Gelände wurden die Fahreigenschaften bis an ihre Grenzen getestet. Dabei wurde eine Feinabstimmung der Komponenten vorgenommen, um das bestmögliche Fahrerlebnis sicherzustellen.

Daniel Junker, Advanced Engineer für Fahrkomfort und Handling im Hyundai Motor Europe Technical Center, dem europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum der Marken Kia, Hyundai und Genesis, sagt: „Die Entwicklung eines SUVs bringt viele Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn man mit relativ neuen Technologien wie dem Elektroantrieb arbeitet. Um das Fahrverhalten und das Handling in jeder Hinsicht optimal zu gestalten, müssen wir unsere Fahrzeuge unter verschiedenen Bedingungen erproben. Auf diese Weise können wir unseren Kunden das bestmögliche Fahrerlebnis bieten. Dazu nutzen wir verschiedene Teststrecken in ganz Europa.“

Der Kia EV9 ist das neue Flaggschiff der Marke und der erste dreireihige Elektro-SUV von Kia.

Basierend auf der E-GMP-Plattform für batterieelektrische Fahrzeuge bietet der EV9 eine athletische Performance und eine Reichweite von bis zu 541 Kilometern (nach WLTP).

Mit seiner 800-Volt-Technologie ermöglicht der EV9 ultraschnelles Laden, sodass in nur etwa 15 Minuten genug Energie für 239 Kilometer geladen werden kann.

Das Außendesign des EV9 ist kühn und von der Natur inspiriert, kombiniert mit einer hohen Aerodynamik (cW-Wert 0,28).

Der EV9 ist mit einer Vielzahl neuester Fahr-, Lade- und Navigations-Technologien ausgestattet.

Durch die spezielle Terrain-Mode-Funktion kann der EV9 sich souverän auf anspruchsvollen Untergründen und im Gelände bewegen.

Der EV9 verfügt über einen niedrigen Fahrzeugschwerpunkt dank der Integration des Akkus in die Bodengruppe der E-GMP-Plattform.

Das Chassis-Steuergerät (CDCU) des EV9 verwaltet alle Systeme, die das Fahrverhalten beeinflussen, wie das Bremssystem und die dynamische Drehmomentverteilung.

Der EV9 bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Komfort und Performance und zeichnet sich durch ein geschmeidiges und stabiles Fahrverhalten aus.

Mit der Terrain-Mode-Funktion können Fahrer zwischen den Einstellungen „Mud“, „Sand“ und „Snow“ wählen, wodurch das Fahrzeug optimiert wird, um den Radschlupf zu minimieren und eine bessere Fahrzeugkontrolle zu gewährleisten.

Kia EV9: Tests in Papenburg

Das Testgelände in Papenburg umfasst ein mehrspuriges Hochgeschwindigkeitsoval mit Steilkurven. Hier wurden mit dem EV9 dynamische Spurwechsel durchgeführt, um ein sicheres Handling auch in extremen Situationen zu gewährleisten. Auf dem Nasshandlingkurs, einem Parcours mit spezieller Oberfläche, die ständig bewässert wird, wurden die Reifen und die Aufhängung unter realistischen Regenbedingungen auf Haftung und Sicherheit getestet.

Abschließend wurden Komfort und Sicherheit auf einer Straße mit verschiedenen Unebenheiten wie Schlaglöchern, Gullydeckeln und diagonalen Fahrbahnschwellen bewertet. Dabei wurde überprüft, ob die Federn, Stabilisatoren und Stoßdämpferabstimmung eine ideale Kombination für ein ausgewogenes und ruhiges Fahrverhalten bieten. Das Ergebnis: Der EV9 zeigt eine kompromisslose Gesamtperformance und überzeugt mit einem ausgewogenen und ruhigen Fahrerlebnis.

Stabiles Fahrverhalten durch tiefen Schwerpunkt

Die Abstimmung eines Elektroautos bringt besondere Herausforderungen mit sich, die sich von denen bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor unterscheiden. Das zusätzliche Gewicht der Batterie muss von den Ingenieuren berücksichtigt werden. Beim EV9 ist der Akku in die Bodengruppe der Elektroplattform E-GMP (Electric Global Modular Platform) integriert. Dies ermöglicht einen niedrigen Fahrzeugschwerpunkt, den die Ingenieure nutzen, um die Fahrzeugdynamik und die Gewichtsverteilung zu stabilisieren und so das Handling in Kurven zu verbessern. Ein anschauliches Beispiel hierfür gibt Daniel Junker: „Stellen Sie sich vor, Sie tragen einen Eimer Wasser und laufen damit eine Kurve. Wenn Sie den Eimer dabei in Hüfthöhe halten, sind Sie viel stabiler, als wenn Sie ihn über dem Kopf tragen.“

Bei der Entwicklung des EV9 lag der Fokus der Kia-Ingenieure auf einem ausgewogenen Verhältnis von Komfort und Leistung. Der Elektro-SUV bietet daher Spitzenfahrleistungen in seinem Segment. Der optionale Allradantrieb trägt neben anderen Vorteilen zu einer stärkeren Beschleunigung und einem dynamischen Fahrverhalten bei. Sowohl das Lenk- als auch das Bremssystem des EV9 zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit aus.

Darüber hinaus verfügt der neue Kia-Stromer über ein verbessertes regeneratives Bremssystem. Die zweite Generation des integrierten elektrischen Bremskraftverstärkers (Integrated Electric Booster, IEB) ermöglicht eine effizientere Energierückgewinnung bei geringerem Gewicht des Systems. Zusätzlich sorgt die Bergabfahrhilfe (Downhill Brake Control, DBC) dafür, dass das Fahrzeug auf stark abfallenden Strecken automatisch die Geschwindigkeit reduziert. All diese Elemente tragen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur großen Reichweite des Elektro-SUVs bei.

Maximaler Komfort und dynamisches Fahrverhalten

Die Verbesserungen am EV9 sind darauf ausgerichtet, den Insassen maximalen Komfort zu bieten. Durch eine neue Geometrie der MacPherson-Mehrlenkerachse vorne wurde der Lenkrollradius optimiert, um die Übertragung von Vibrationen in den Innenraum zu reduzieren. An der Fünflenker-Multilinkachse hinten verbessert eine hydraulische Niveauregulierung das Fahrverhalten und die Stabilität, insbesondere bei beladenem Zustand. Die speziell entwickelten Reifen reduzieren Rollgeräusche und Vibrationen, sodass der EV9 auch bei hohen Geschwindigkeiten ein besonders leises Fahrzeug ist. Ein zentrales Chassis-Steuergerät (Chassis Domain Control Unit, CDCU) verwaltet alle Systeme, die das Fahrverhalten beeinflussen. Dazu gehören die Bremssysteme, das elektronische Stabilitätsprogramm und die dynamische Drehmomentverteilung (Dynamic Torque Vectoring), die bei Kurvenfahrten die Sicherheit und Stabilität erhöht, indem sie das Bremssystem und das Motordrehmoment ausgleichend einsetzt.

Der EV9 ist außerdem mit einer Seitenwind-Stabilitätskontrolle (Crosswind Stability Control) ausgestattet, die besonders für Elektrofahrzeuge mit großer Seitenfläche wichtig ist. Diese Stabilisierungsfunktion greift auf das Bremssystem und die Drehmomentverteilung zurück, um starkem Seitenwind entgegenzuwirken und das Fahrzeug in der Spur zu halten. Daniel Junker beschreibt das Fahrerlebnis im EV9 als überraschend dynamisch, aber dennoch stabil und komfortabel, gemessen an der Größe des Fahrzeugs. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, den „Familien-SUV“-Charakter des Modells hervorzuheben. Das Ziel war ein geschmeidiges und stabiles Fahrverhalten, wobei gleichzeitig die dynamische Kia-DNA bewahrt wurde.

Kia EV9 dank Terrain Mode-Funktion sogar offroadfähig

Trotz seines familienfreundlichen Charakters ist der EV9 dank der Funktion „Terrain Mode“ in der Lage, sich auf unterschiedlichsten herausfordernden Untergründen oder sogar im Gelände souverän zu bewegen. Durch Betätigung der „Terrain Mode“-Taste am Lenkrad kann der Fahrer die Funktion aktivieren und zwischen den Einstellungen „Mud“ (Schlamm), „Sand“ und „Snow“ (Schnee) wählen. In jedem Fahrmodus werden die Antriebssteuerung, die Drehmomentverteilung und das Fahrwerk entsprechend dem gewählten Szenario optimiert, um den Radschlupf zu minimieren. Dies gewährleistet ein sichereres Fahrverhalten und eine verbesserte Fahrzeugkontrolle, selbst bei geringer Bodenhaftung.

Die wichtigsten Infos zum Kia EV9

Der neue Kia EV9, das Flaggschiff der Marke, markiert den Beginn einer neuen Ära nachhaltiger Abenteuer und ist der erste dreireihige Elektro-SUV von Kia. Mit seiner Plattform E-GMP, die speziell für batterieelektrische Fahrzeuge entwickelt wurde, kombiniert er athletische Performance mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 541 Kilometern (nach WLTP). Dank der 800-Volt-Technologie ermöglicht der EV9 ultraschnelles Laden, sodass unter idealen Bedingungen in nur etwa 15 Minuten genug Energie für eine Strecke von 239 Kilometern geladen werden kann. Das markante Außendesign, inspiriert von der Natur, besticht nicht nur durch seine Ästhetik, sondern auch durch seine hohe Aerodynamik (cW-Wert 0,28). Darüber hinaus ist der EV9 mit einer Vielzahl von modernsten Fahr-, Lade- und Navigationstechnologien ausgestattet und somit für jede Fahrt und jedes Abenteuer bestens gerüstet.