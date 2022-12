  DJI Mini 3: Neues Einstiegsmodell mit 1/1.3-Zoll-Bildsensor  - 

Mit der DJI Mini 3 hat der Hersteller DJI eine neue Einstiegs-Drohne mit 1/1.3-Zoll-Bildsensor vorgestellt. Die Kamera der DJI Mini 3 bietet unter anderem 4K-Videos mit 30 fps oder 2,7K-Videos mit 60 fps. Außerdem kann die Drohne zur Aufnahme von Fotos mit einer Auflösung von 12 Megapixeln genutzt werden. Verschiedene Aufnahmeoptionen wie Panorama, HDR-Videos, Belichtungsreihen und vieles mehr sorgen für eine hohe Funktionsvielfalt. Die Mini-Drohne ist mit weniger als 249 Gramm extrem leicht und dank ihres faltbaren Designs äußerst portabel. Außerdem bietet die DJI Mini 3 zahlreiche Einsteiger-Funktionen wie das Starten und Landen auf Knopfdruck oder die selbstständige Stabilisierung mittels Schwebesensoren und GPS. Neu ist, dass Nutzer die DJI Mini 3 auch mit der DJI RC-Fernsteuerung verwenden können, welche über ein integriertes App-Display für Einstellungen und Flugfunktionen verfügt.

DJI Mini 3: Für diese 4K-Drohne braucht man keinen Führerschein

Dank ihres geringen Gewichts bietet die DJI Mini 3 nicht nur eine hohe Portabilität, sondern auch eine gute Anwenderfreundlichkeit. Nutzer der DJI Mini 3 müssen – im Gegensatz zu den meisten Profi-Kameradrohnen – nicht einmal im Besitz eines oft gesetzlich vorgeschriebenen Drohnen-Führerscheins sein. Wer die DJI Mini 3 legal nutzen möchte, benötigt lediglich eine gültige Haftpflichtversicherung sowie eine Registrierung als Drohnen-Steuerer beim Luftfahrtbundesamt. Außerdem muss die Drohne gekennzeichnet werden – beispielsweise mit Hilfe eines feuerfesten Drohnen-Kennzeichens.

Viel Flugsicherheit durch benutzerfreundliche Flugmodi

Die neue DJI Mini 3 bietet viel Flugsicherheit und ist mit allerhand Merkmalen ausgestattet, durch die sich Einsteiger und Anfänger schnell mit der Kameradrohne zurechtfinden können. Neben verschiedenen Fluggeschwindigkeiten unterstützt die DJI Mini 3 natürlich auch die intelligente Rückkehr zum Abflugpunkt und viele weitere Failsafe-Funktionen. Des Weiteren unterstützt die DJI Mini 3 die bereits von der DJI Mini 2 bekannten QuickShot-Modi. Mit Hilfe von Dronie, Helix, Rocket, Kreisen oder Boomerang werden coole Flugmanöver und cinematische Kameraschwenks zum Kinderspiel. Einen ausführlichen Testbericht von der DJI Mini 3 gibt es unter folgendem Link: https://www.drohnen.de/43637/dji-mini-3-test/

Preise und Verfügbarkeit

Die DJI Mini 3 ist in verschiedenen Sets erhältlich und ab sofort erhältlich. DJI bietet die DJI Mini 3 ohne Fernsteuerung zum Preis von 489,- Euro, mit DJI RC-N1 zum Preis von 579,- Euro oder mit DJI RC zum Preis von 749,- Euro an. Außerdem sind Fly More Combos von der DJI Mini 3 erhältlich, in denen weiteres Zusatzzubehör wie Akkus, Ladestation oder Umhängetasche enthalten sind. Preislich liegen die Fly More Combos bei jeweils 768,- Euro (mit DJI RC-N1) oder 938,- Euro (mit DJI RC). Alle Preise in einer Übersicht gibt es hier.