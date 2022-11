  DJI Mavic 3 Classic: Fast wie die DJI Mavic 3, nur deutlich günstiger  - 

Mit einem Preisvorteil von rund 500,- Euro gegenüber der bisherigen DJI Mavic 3 bietet DJI ab sofort auch die neue DJI Mavic 3 Classic an. Die Foto-Drohne ist deshalb günstiger, weil DJI bewusst auf das Teleobjektiv verzichtet und die „Classic“-Version der DJI Mavic 3 nur noch mit einem statt zwei Kameraobjektiven ausgestattet ist. Die Hauptkamera der DJI Mavic 3 Classic verfügt jedoch weiterhin über den bekannten 4/3-CMOS-Bildsensor, den man auch von den anderen Mavic 3-Versionen kennt. So ermöglicht auch die DJI Mavic 3 Classic hochauflösende Bilder und Videos in Profi-Qualität – außerdem sind smarte Funktionen wie ActiveTrack 5.0 und Hinderniserkennung sowie Features wie die DJI O3+-Signalübertragung an Bord. Preislich startet die DJI Mavic 3 Classic bereits bei 1.499,- Euro (UVP) – dann allerdings ohne Fernsteuerung. Eine interessante Neuerung ist auch, dass die DJI Mavic 3 Classic mit C1-Klasse zertifiziert ist und daher besondere Regelungen gelten – mehr dazu hier in diesem Link.

DJI Mavic 3 Classic: Neues Drohnen-Modell in 2022 mit Profi-Kamera

DJI bietet ab sofort nicht nur die DJI Mavic 3 Standard und DJI Mavic 3 Cine, sondern auch die DJI Mavic 3 Classic an. Diese unterscheidet sich optisch und technisch kaum von den bereits vorgestellten Modellen der DJI Mavic 3-Serie – lediglich auf das Tele-Objektiv wird zugunsten eines attraktiveren Preises bei der DJI Mavic 3 Classic verzichtet.

Allerdings ist die Hauptkamera, die durch eine hohe Auflösung und Lichtstärke überzeugt, auch bei der DJI Mavic 3 Classic verbaut, so dass auch das günstigste Drohnen-Modell der Mavic 3-Serie für professionelle Luftbild-Fotografen bestens geeignet ist. Dabei zeichnet sich die Hauptkamera, die in Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelt wurde, durch eine 20-Megapixel-Fotoauflösung sowie eine Videoauflösung von 5,1K/50fps und 4K/120 fps aus. Zudem bietet die DJI Mavic 3 Classic wie die teureren Schwestermodelle eine variable Blende von f/2.8 bis f/11, Aufnahmen im DNG-Format oder einen hohen Dynamikbereich mit 12,8 Blendenstufen. Durch den 4/3-Zoll-CMOS-Bildsensor und das 24-Millimeter-Objektiv wird die DJI Mavic 3 Classic auch professionellen Ansprüchen gerecht und ist mit einem Einstiegspreis ab 1.499,- Euro (ohne Fernsteuerung) eine Kameradrohne, die ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Sonstige Features und Preise

Und auch die weiteren Features der DJI Mavic 3 Classic können sich sehen lassen. So ist die Kameradrohne natürlich mit dem leistungsstarken DJI O3+-Übertragungssystem ausgestattet, so dass nicht nur hohe Reichweiten von bis zu 15 Kilometern (im FCC-Standard) bzw. 8 Kilometern (im CE-Standard), sondern auch eine flüssige und stabile Bildübertragung gewährleistet ist. Im Vergleich zur DJI Mavic 3 Standard oder DJI Mavic 3 Cine bietet die DJI Mavic 3 Classic auch eine identische Flugzeit von rund 46 Minuten. Zudem kommt der Quadrokopter mit Hindernissensoren und Hinderniserkennung, verschiedenen Rückkehrfunktionen, faltbaren Propellerarmen oder einem internen Speicher mit acht Gigabyte Kapazität daher.

Die Preise der DJI Mavic 3 Classic beginnen bei 1.499,- Euro (UVP). Das günstigste Set enthält jedoch keine Fernsteuerung und ist somit nur zu empfehlen, sofern man bereits einen kompatiblen Controller besitzt. Wer auch die Fernsteuerung benötigt, kann entweder ein Set mit herkömmlicher DJI-Fernsteuerung und Smartphone-Halterung zum Preis von 1.599,- Euro (UVP) oder ein Set mit der smarten DJI RC-Fernsteuerung mit integriertem Display zum Preis von 1.749,- Euro (UVP) kaufen. Außerdem bietet DJI ein Zubehörset, das DJI Mavic 3 Classic Fly More Kit, zum Preis von 599,- Euro (UVP) an. Im Zubehörset sind unter anderem eine konvertierbare Tragetasche, Ersatzpropeller, zwei Zusatzakkus oder ein Mehrfach-Ladegerät enthalten.