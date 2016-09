  Tuning World Bodensee 2016: Tuning-Messe bringt Besucher auf Touren!  - 

Im Mai dreht sich alles um einzigartige Autos, schnelle Reifen, große Spoiler und maximale PS: Die wichtigsten Vertreter der Zubehör-Branche, die renommiertesten Tuningclubs und Zehntausende begeisterte Fans treffen sich vom 5. bis 8. Mai in Friedrichshafen zur internationalen Tuning-Party. Die Mischung aus Erlebnis-Event und umfangreichem Branchenüberblick macht die Tuning World Bodensee zur größten reinen Tuning-Messe Europas. Erstmals in Deutschland und gleich zu Besuch auf einer Messe ist Youtube- und Driftstar Ken Block, der für seine internationale Fangemeinde am Tuning-Donnerstag hautnah zu erleben ist. Lust auf coole Autos und PS macht die Kultrallye Gumball 3000 bei der Preview-Veranstaltung am 4. Mai. Rund 200 Aussteller, zahlreiche Showacts und Promis sowie noch größere Aktionsbereiche zelebrieren beim 14. internationalen Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene die Autoveredlung in all ihren Facetten.

Mehr als 1.000 ausgestellte Boliden

„Mit rund 1 000 ausgestellten Sportwagen und Showcars und rund 200 Ausstellern sowie 155 Clubständen stellt die Tuning World Bodensee erneut die komplette Welt des automobilen Tunings dar“, erläutert Messechef Klaus Wellmann. „Von Einsteigerumbauten bis hin zu Komplettumbauten, bei denen fast jedes Teil ausgetauscht wurde, kann hier alles bestaunt werden.“ Schwerpunktthemen bei den Ausstellern aus der Branche sind Karosseriefolien, Lacke, Automobilpflege, Fahrwerke, Reifen und In-Car-Entertainment-Lösungen. „Die Tuning World Bodensee 2016 ist ein Event für alle Sinne. Sie feiert das Auto in all seinen Facetten. Neben den ausgestellten Showcars und dem umfangreichen Zubehör geht es dabei vor allem darum, die Messe aktiv zu erfahren“, so Projektleiter Dirk Kreidenweiß.

Gumball 3000 startet schon am 30. April – mit Zwischenstopp in Friedrichshafen

Die Gumball 3000 mit ihren Supersportwagen und Promis machen bereits am Tag vor der Messe Halt in Friedrichshafen: Die Kultrallye startet am 30. April im irischen Dublin und führt die Teilnehmer auf einer Strecke von etwa 3000 Meilen quer durch Europa nach Bukarest – Zwischenstopp Friedrichshafen. In Halle A2 startet um die Mittagszeit die Gumball 3000 Show mit Moderatoren, DJs und Grid Girls. Dort werden die rund 120 Fahrer der hochkarätigen Ferraris, Lamborghinis, Porsches & Co entsprechend in Szene gesetzt. Anschließend sind die automobilen Highlights hautnah im Parc Fermé zu bestaunen.

Drift-Ikone Ken Block zur Tuning World Bodensee

Quietschende Reifen und rasante Kurvenmanöver sind sein täglich Brot und Autos seine Leidenschaft. ST Suspensions-Markenbotschafter und Youtube-Phänomen Ken Block geht in Friedrichshafen mit den Tuningbegeisterten auf Tuchfühlung. Der autoverrückte Amerikaner, der weltweit für seine Gymkhana-Drift-Videos bekannt ist, besucht die Messe am Donnerstag, 5. Mai.

European Tuning Showdown (ETS) mit Tuning-Boliden par excellence

Die europäische Tuning-Krone, ein höchst dotiertes Preisgeld und der Besuch der Tokyo Motor Show als Tuningbotschafter: Um diese Ehre kämpfen beim European Tuning Showdown (ETS) die handverlesenen, edelsten und ausgefallensten Showcars des Kontinents. 64 Schrauber aus ganz Europa wurden exklusiv an den Bodensee eingeladen und kämpfen bei den beliebten Show & Shine-Duellen um den Sieg beim ETS.

E-Karts in der Ecodrom Kart Area

In der Ecodrom Kart Area kann erstmals mit E-Karts durchgestartet werden, die Autobild sucht die besten Autofahrer Deutschlands und ein außerordentliches Beifahrergefühl bietet der Yokohama Offroad Parcours. Erlebbar werden getunte Boliden zudem in Sonderschauen wie der Jubiläumsausstellung zum 40. Geburtstag des Golf GTI. Wer mit seinem getunten „Schätzchen“ anrückt, kann beim VIP-Parking in der Halle A7 selbst Teil der Messe werden. Fahrzeugkontrolle, optimale Kurvenlage und Gummispuren auf der Strecke: Der German Speed Drift dreht täglich auf der Messe seine Runden. Um scharfe Kurven geht es bei der Wahl zur Miss Tuning 2016. Am 8. Mai wird im Finale die neue Schrauber-Queen gekrönt und sie tritt ihr einjähriges Amt als Repräsentantin der Branche an.

Infos und Kontakt

Die Tuning World Bodensee findet von Donnerstag, 5. bis Sonntag, 8. Mai 2016 statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kostenfreies Parken auf den offiziellen Messeparkplätzen. VIP-Parking für 49 Euro für Fahrer und Beifahrer. Die Tageskarte kostet 14, ermäßigt und im Vorverkauf 12 Euro. Im Vorfeld können sich die Besucher Eintrittskarten online unter http://www.tuningworldbodensee.de/tickets sichern. Tickets für die Preview-Veranstaltung am 4. Mai sind für 7 Euro an der Kasse und für 5 Euro im Online-Vorverkauf erhältlich. Sie gelten für die Show-HHalle A2 und den Parc Fermé. Weitere Informationen unter: www.tuningworld.de und http://www.facebook.com/tuningworldbodensee.