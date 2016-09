Mansory Bentley GTC: Edel, einzigartig, 1001 PS

Neben mehr Leistung und einer geschärften Optik wurde insbesondere das Fahrzeuggewicht reduziert. Jedes einzelne Element des Aerodynamikdesigns wird in perfekter Oberflächenqualität aus Carbon gefertigt und passgenau am Fahrzeug verbaut. Blickfang der neu gestalteten Front ist die markante Schürze mit den optimierten Lufteinlässen zur verbesserten Belüftung der vorderen Kühler. In Kombination mit der neuen Fronthaube erreicht Mansory nicht nur einen aggressiven Look, sondern generiert auch zusätzlichen Abtrieb. Die mit Carbon belegte A-Säule komplettiert die Mansory-Veredelung des Vorderbaus. Optisches Bindeglied zwischen den vorderen- und hinteren Kotflügeln bilden die neuen Seitenschweller. Auch für das Heck hat sich der Veredler etwas einfallen lassen: Unter der neuen Heckschürze installiert der Edeltuner einen mächtigen Diffusor, der gemeinsam mit dem Heckspoiler zugleich auch den Abtrieb des Fahrzeuges erhöht. Besonders in Szene wird das Karosseriedesign durch die orangefarbene Effektlackierung mit einzigartiger Tiefenwirkung gesetzt.

22-Räder und 30 Millimeter dem Boden näher