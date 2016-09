  Das elfte Mitglied der P ZERO Familie ist auf dem Markt  - 

Smart, zuverlässig und eine extreme Perfomance – Mit dem neuen P ZERO hat Pirelli durch den Einsatz von modernsten Technologien einen maßgeschneiderten Reifen für das Segment der Prestige- und Luxuskarossen entworfen. Seit April 2016 ist der neue P ZERO auf dem Markt und löst dabei seinen Vorgänger aus dem Jahr 2007 schon mit einem beeindruckenden Bestand von 60 Homologationen ab. Damit gibt Pirelli einen klaren Kurs vor, der die Pläne des Unternehmens deckt sich im Prestige und Luxus Segment festzusetzen. Schon jetzt wird jeder zweite Luxuswagen wie der Porsche Boxster mit einer Erstausstattung von Pirelli ausgeliefert.

Maßgeschneiderter P ZERO

Doch Pirelli ist dies nicht gut genug. Der neue P ZERO wird maßgeschneidert für jedes Modell angefertigt und geht dabei behutsam auf technische Besonderheiten oder sonstige auffällige Charakteristika eines Fahrzeugs ein. Die hohe Zuverlässigkeit und exzellente Performance des P ZERO präsentieren selbst bei Höchstgeschwindigkeiten eine optimale Straßenlage und Fahrdynamik. Ein gesenkter Rollwiderstand ermöglicht ein gleichmäßigeres Abrollen, was einerseits einem kontinuierlichen Antrieb unterstützt und anderseits sehr leise Abrollgeräusche produziert. Auch die Performance unter Aquaplaning wurde mit dem neuen P ZERO weiterentwickelt und nachweislich verbessert. So sprechen alle Neuerungen des P ZERO für eine der fortschrittlichsten Reifen Technologien unserer Zeit.

Gute Straßenlage auf nasser als auch trockener Fahrbahn

Wenn es darum geht die gewaltige Kraft eines brachialen Supersportwagen mit höchster Zuverlässigkeit und gleichzeitig bester Performance eins mit dem Asphalt werden zu lassen, bestätigt der neue P ZERO sein Leistungspotenzial im Übermaß. Die neu entwickelte Mischung aus Polymere mit einzigartigen mechanischen Eigenschaften sorgen dabei sowohl auf nasser als auch trockener Fahrbahn für eine optimale Straßenlage. Auch das Laufflächen Profil wurde überarbeitet und bietet mit tiefen Längsrillen für eine schnellere Entwässerung der Auflauffläche. Dadurch ergeben sich sehr präzise Lenkbewegung und eine deutliche Stabilisation in der Kurvenlage. So steht der neue P ZERO für Fahrspaß und höchste Sicherheit!